"Гитлер - хороший человек": в США вспыхнул грандиозный скандал на фоне "зигования" Маска

Спортсмен сделал абсурдное заявление, но наказывать его не спешат

Американский боец UFC Брайс Митчелл (17-2) заявил, что лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер "был хорошим человеком". Так спортсмен прокомментировал инцидент с миллиардером Илоном Маском, который кинул "зигу" на инаугурации Дональда Трампа.

Соответствующий комментарий Митчелла приводит mmajunkie. Боец считает, что Гитлер до определенного момента вел "правильную политику".

"Если честно, я считаю, что Гитлер был хорошим человеком, опираясь на собственные исследования, а не на промывание мозгов в государственном образовании.

Я действительно думаю, что до того, как Гитлер подсел на метамфетамин, он был парнем, с которым я бы пошел на рыбалку. Он воевал за свою страну. Он хотел ее очистить, изгнав жадных евреев, которые разрушали его страну и превращали всех в геев. Они развращали детей, они меняли ориентацию женщин и мужчин.

Знаете ли вы, где состоялась первая операция по смене пола? Она произошла в Германии еще до прихода Гитлера к власти. Знаете, какие книги сжигал Гитлер? Знаете, что это были за книги? ЛГБТ-литература. Гитлер сжигал такие книги, потому что не хотел, чтобы кучка извращенцев разрушала его нацию. Они не могут рожать детей.

Когда он подсел на метамфетамин и напал на Россию, я считаю, что именно тогда он окончательно сошел с ума. И я не думаю, что он был лучшим человеком. Когда я говорю, что пошел бы с ним на рыбалку, я не говорю, что он был самым надежным чуваком, или я бы любил его или что-то другое. Но на каком-то этапе жизни Гитлер, как по мне, не был таким уж плохим парнем. Не был. Был ли он идеальным? Нет, но он боролся за свой народ и хотел чистой нации", — сказал Митчелл.

Невероятно, но после этих слова спортсмена не выгнали из промоушена. Президент UFC назвал слова Митчелла бредом, однако наказывать его не будет, сославшись на "свободу слова".

"Мы связались с ним. Когда мы увидели его слова, то мы были вне себя от отвращения. Все хотят услышать, будет ли наказание, но это – свобода слова", — заявил Дэйна Уайт на пресс-конференции после шоу Power Slap 11.

Напомним, на праздничном ужине Трампа заметили в одной компании с Маском и Уайтом. Дэйна недавно угодил в скандал, пригласив президента РФ Владимира Путина на турнир под эгидой UFC. Это шоу хотят организовать в России. К слову, Трамп частенько посещает бои UFC.