Укр

Бронзовая статуя в спортивной форме: как выглядит могила легенды "Динамо" и бывшего мужа Седоковой Белькевича

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валентин Белькевич скончался в 42 года
Валентин Белькевич скончался в 42 года. Фото Колаж Телеграфу

Родом Валентин Белькевич из Беларуси, но в 2008 году получил украинское гражданство

Имя Валентина Белькевича навсегда вписано в историю киевского "Динамо". Он был мозгом легендарной команды Валерия Лобановского, а потом и сам стал тренером. Его путь был полон громких личных историй, но жизнь футболиста оборвалась только в 42 года.

Белькевич похоронен рядом с Лобановским, на Байковом кладбище в Киеве. "Телеграф" побывал на могиле футболиста и выяснил, как она выглядит.

Валентин Белькевич — что известно

Родился будущий "динамовец" 27 января 1973 года в Минске (Беларусь) и пять раз становился чемпионом Беларуси. В 1996 году стал игроком киевского "Динамо" и стал одним из ключевых футболистов команды.

Валентин Белькевич
Валентин Белькевич

После завершения карьеры игрока Белькевич получил украинское гражданство в июне 2008 года. Уже в 2010 году он стал тренером молодежной структуры "Динамо", а затем главным тренером юношеской команды.

Личная жизнь Белькевича

Валентин Белькевич женился на известной украинской певице Анне Седоковой в 2004 году. В декабре того же года у них родилась дочь Алина, которой сейчас 20 лет. Однако их брак длился недолго — уже через два года пара развелась. Тогда Анна узнала об измене со стороны мужа. Седокова вспоминала об экс-муже: "Белькевич был хорошим человеком и отцом", называя его гениальным футболистом.

Белькевич и Седокова
Анна Седокова и Валентин Белькевич

Причина смерти и могила Белькевича

Футболиста не стало 1 августа 2014 в результате обрыва тромба. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Прощание прошло на стадионе "Динамо" им. Лобановского, а похоронили Белькевича 3 августа 2014 года на Байковом кладбище в Киеве, рядом с могилой Валерия Лобановского.

Валентин Белькевич могила
Могила Валентина Белькевича

Могила выглядит в соответствии со статусом Валентина Белькевича. На надгробии — статуя футболиста из бронзы в сидячем положении. На черном гранитном постаменте отчеканены имя и даты рождения и смерти Белькевича. Под ними также знак бесконечности. На могиле растет куст роз и стоит лампадка.

Валентин Белькевич могила
Могила Валентина Белькевича
Валентин Белькевич могила
Белькевич похоронен на Байковом кладбище

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник герою, убитому за слова "Слава Украине!". Александр Мациевский похоронен в Нежине, но его памятник установили в Киеве.

Теги:
#Могила #Байковое кладбище #Валентин Белькевич #Анна Седокова