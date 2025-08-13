Бронзовая статуя в спортивной форме: как выглядит могила легенды "Динамо" и бывшего мужа Седоковой Белькевича

Родом Валентин Белькевич из Беларуси, но в 2008 году получил украинское гражданство

Имя Валентина Белькевича навсегда вписано в историю киевского "Динамо". Он был мозгом легендарной команды Валерия Лобановского, а потом и сам стал тренером. Его путь был полон громких личных историй, но жизнь футболиста оборвалась только в 42 года.

Белькевич похоронен рядом с Лобановским, на Байковом кладбище в Киеве. "Телеграф" побывал на могиле футболиста и выяснил, как она выглядит.

Валентин Белькевич — что известно

Родился будущий "динамовец" 27 января 1973 года в Минске (Беларусь) и пять раз становился чемпионом Беларуси. В 1996 году стал игроком киевского "Динамо" и стал одним из ключевых футболистов команды.

Валентин Белькевич

После завершения карьеры игрока Белькевич получил украинское гражданство в июне 2008 года. Уже в 2010 году он стал тренером молодежной структуры "Динамо", а затем главным тренером юношеской команды.

Личная жизнь Белькевича

Валентин Белькевич женился на известной украинской певице Анне Седоковой в 2004 году. В декабре того же года у них родилась дочь Алина, которой сейчас 20 лет. Однако их брак длился недолго — уже через два года пара развелась. Тогда Анна узнала об измене со стороны мужа. Седокова вспоминала об экс-муже: "Белькевич был хорошим человеком и отцом", называя его гениальным футболистом.

Анна Седокова и Валентин Белькевич

Причина смерти и могила Белькевича

Футболиста не стало 1 августа 2014 в результате обрыва тромба. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Прощание прошло на стадионе "Динамо" им. Лобановского, а похоронили Белькевича 3 августа 2014 года на Байковом кладбище в Киеве, рядом с могилой Валерия Лобановского.

Могила Валентина Белькевича

Могила выглядит в соответствии со статусом Валентина Белькевича. На надгробии — статуя футболиста из бронзы в сидячем положении. На черном гранитном постаменте отчеканены имя и даты рождения и смерти Белькевича. Под ними также знак бесконечности. На могиле растет куст роз и стоит лампадка.

Могила Валентина Белькевича

Белькевич похоронен на Байковом кладбище

