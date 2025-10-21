Горючее в Украине подешевеет? Эксперт назвал причину снижения цен на бензин и дизель

Цены на топливо могут снизиться из-за резкого удешевления нефти на мировом рынке

Цены на горючее в Украине могут ощутимо снизиться в ближайшее время. Главной причиной является стремительное падение стоимости нефти на мировом рынке, что непосредственно влияет на формирование цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Эксперт по экономике Олег Пендзин в комментарии "Телеграфу" прогнозирует, что из-за падения цены на нефть до 60 долларов за баррель в ближайшее время в Украине должна подешеветь стоимость нефтепродуктов на заправках.

60 долларов за баррель. В ближайшее время, что у нас должна подешеветь цена нефтепродуктов на заправках, говорит Пендзин

Он пояснил, что падение цен на нефть на 10–15% оказывает непосредственное влияние на стоимость горючего в Украине.

Цена на нефтепродукты в Украине будет снижаться. Как минимум, она останется без изменений. Олег Пендзин

Пендзин также подчеркнул, что хотя некоторые сети могут увеличить свою маржу, это не приведет к значительному росту цен: "Возможно, немного увеличится условная маржа для сетей, но общая цена повышаться не будет — для этого нет оснований. Мировая стоимость нефти упала".

Эксперт также отмечает, что конечные цены будут зависеть от многих факторов, включая внутренние налоги, курс гривны и логистику.

В целом потребители могут ожидать снижения цен на топливо в ближайшем будущем, если тенденция к снижению стоимости нефти на мировом рынке сохранится.

Напомним, согласно другим прогнозам, цены на топливо на украинских заправках с 1 января 2026 возрастут из-за новых акцизов.