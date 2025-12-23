Потрібен план "Б": експерт розповів про проблеми з постачанням пального в Україну
-
-
"Багато бензовозів не проїдуть": експерт про проблеми з об'їздом через Молдову
Вночі 23 грудня Росія під час масованого удару знову атакувала південь Одещини, а також інші регіони України. Агресор намагається відрізати регіон від решти країни, систематично пошкоджуючи критичну інфраструктуру. Зокрема, в останні дні ворог завдавав ударів по автодорозі М-15 Одеса — Рені біля Маяків.
Саме цим транспортним шляхом йде 50% всього пального в Україну. Про те, як ситуація вплинула на ринок та що треба зробити, аби не допустити дефіциту пального, у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95.
Ключові факти з інтерв'ю:
- З 1 січня в Україні мають підвищитись акцизи на паливо
- Ціни на пальне не підвищаться
- Уряду потрібно шукати альтернативні шляхи ввезення пального через західний та південний кордон.
Наскільки блокування мосту біля Маяків впливає на постачання пального в Україну?
— Безумовно впливає, адже через південні кордони надходить приблизно половина всього палива. Будь-які проблеми з логістикою одразу позначаються на ситуації. Зараз рух відновили, але росіяни точно не зупиняться. Треба працювати над планом Б і розробляти альтернативні маршрути через Молдову та Вінниччину.
Які конкретні дії має зробити держава для цього?
— Треба відпрацювати з молдаванами повний алгоритм перетину кордону. Це міждержавні відносини, є митні та прикордонні питання. Не можна просто ліквідувати проблему, зремонтувавши міст, і забути про неї. Уряд досить оперативно взявся за ситуацію, виявив вузькі місця і почав їх вирішувати. Проте зараз чиновники мають зробити свою роботу, щоб ця альтернатива працювала, навіть якщо вона не знадобиться.
Чи зростуть ціни на пальне через цю ситуацію?
— Поки немає підстав для підвищення цін. Навіть гуртовий ринок трохи просів, що свідчить про нормалізацію. Попри всю ситуацію і навіть попри акцизи, які мають підвищитись з 1 січня, я не бачу передумов для зростання цін. У власників заправок є запас міцності. По дизелю і бензину пройдемо цей рубікон спокійно, без підвищень. А от зі скрапленим газом може бути інакше — там ціна може зрости на гривню-півтори, бо немає такого запасу міцності.
Чи може Молдова повністю замінити південний маршрут?
— Це просто інша дорога. Вона буде дорожчою і довшою, особливо для південних регіонів. Якщо подивитись на карту, виходить непоганий гак. Але вся ця логістика — це десь півтори гривні на літр. Паливо може трохи подорожчати тільки на Одещині, але не на десятки відсотків. Це абсолютно допустиме підвищення.
Які проблеми виникають з об'їздом через Молдову?
— Всі побачили проблеми, особливо з митним оформленням. Інколи представники Молдови взагалі роблять неможливим проїзд. Треба готувати такий пакет документів, який у реаліях дуже складно зробити. Крім того, у молдован дуже суворі вимоги до технічного стану транспорту, багато наших бензовозів їм не відповідають і не зможуть туди поїхати.
А як щодо постачання через інші країни?
- Румунія — це взагалі буде такий гак, що я не думаю, що хтось це розглядає. Швидше просто зменшиться потік з півдня, а більше постачатиметься через західний кордон. Хоча до Одеси через західний кордон теж дуже далеко їхати. Але возять же в Київ через західний кордон — це нормальна робоча історія. Викрутимося якось — після 2022 року вже нічого не страшно.
