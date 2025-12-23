Потрібен план "Б": експерт розповів про проблеми з постачанням пального в Україну

"Багато бензовозів не проїдуть": експерт про проблеми з об'їздом через Молдову

Вночі 23 грудня Росія під час масованого удару знову атакувала південь Одещини, а також інші регіони України. Агресор намагається відрізати регіон від решти країни, систематично пошкоджуючи критичну інфраструктуру. Зокрема, в останні дні ворог завдавав ударів по автодорозі М-15 Одеса — Рені біля Маяків.

Саме цим транспортним шляхом йде 50% всього пального в Україну. Про те, як ситуація вплинула на ринок та що треба зробити, аби не допустити дефіциту пального, у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95.

Ключові факти з інтерв'ю:

З 1 січня в Україні мають підвищитись акцизи на паливо

Ціни на пальне не підвищаться

Уряду потрібно шукати альтернативні шляхи ввезення пального через західний та південний кордон.

Наскільки блокування мосту біля Маяків впливає на постачання пального в Україну?

— Безумовно впливає, адже через південні кордони надходить приблизно половина всього палива. Будь-які проблеми з логістикою одразу позначаються на ситуації. Зараз рух відновили, але росіяни точно не зупиняться. Треба працювати над планом Б і розробляти альтернативні маршрути через Молдову та Вінниччину.

Сергій Куюн

Які конкретні дії має зробити держава для цього?

— Треба відпрацювати з молдаванами повний алгоритм перетину кордону. Це міждержавні відносини, є митні та прикордонні питання. Не можна просто ліквідувати проблему, зремонтувавши міст, і забути про неї. Уряд досить оперативно взявся за ситуацію, виявив вузькі місця і почав їх вирішувати. Проте зараз чиновники мають зробити свою роботу, щоб ця альтернатива працювала, навіть якщо вона не знадобиться.

Міст через Маяки забезпечує єдиний шлях трасою Одеса-Рені

Чи зростуть ціни на пальне через цю ситуацію?

— Поки немає підстав для підвищення цін. Навіть гуртовий ринок трохи просів, що свідчить про нормалізацію. Попри всю ситуацію і навіть попри акцизи, які мають підвищитись з 1 січня, я не бачу передумов для зростання цін. У власників заправок є запас міцності. По дизелю і бензину пройдемо цей рубікон спокійно, без підвищень. А от зі скрапленим газом може бути інакше — там ціна може зрости на гривню-півтори, бо немає такого запасу міцності.

Чи може Молдова повністю замінити південний маршрут?

— Це просто інша дорога. Вона буде дорожчою і довшою, особливо для південних регіонів. Якщо подивитись на карту, виходить непоганий гак. Але вся ця логістика — це десь півтори гривні на літр. Паливо може трохи подорожчати тільки на Одещині, але не на десятки відсотків. Це абсолютно допустиме підвищення.

Альтернативні шляхи ввезення пального в Україну для південних регіонів

Які проблеми виникають з об'їздом через Молдову?

— Всі побачили проблеми, особливо з митним оформленням. Інколи представники Молдови взагалі роблять неможливим проїзд. Треба готувати такий пакет документів, який у реаліях дуже складно зробити. Крім того, у молдован дуже суворі вимоги до технічного стану транспорту, багато наших бензовозів їм не відповідають і не зможуть туди поїхати.

А як щодо постачання через інші країни?

Румунія — це взагалі буде такий гак, що я не думаю, що хтось це розглядає. Швидше просто зменшиться потік з півдня, а більше постачатиметься через західний кордон. Хоча до Одеси через західний кордон теж дуже далеко їхати. Але возять же в Київ через західний кордон — це нормальна робоча історія. Викрутимося якось — після 2022 року вже нічого не страшно.

