Готовьте кошельки. В Украине скоро подорожает горючее: что с ценами сейчас

Подорожает бензин и дизель

Уже в начале 2026 украинцев ожидает значительное подорожание горючего. Ведь повышение стоимости одного литра может составить 1,5 грн.

Что нужно знать:

С 1 января 2026 года возрастут цены на топливо

Повышение стоимости коснется не только самых популярных видов бензина.

Способ немного сэкономить на горючем есть

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает Life.kyiv, в зависимости от марки горючего повышения цены с 1 января 2026 года составит 1,5 гривны. Новая цена точно коснется бензинов А-95 и А-92.

Однако и дизельное топливо тоже увеличится в стоимости. Хотя этот скачок не будет таким заметным, как с бензином.

"Цены на бензин вырастут ориентировочно на 1-1,5 гривны за литр. Это будет связано с налоговыми изменениями, а также сезонными колебаниями на европейских рынках", — отметил Куюн.

Сколько горючее стоит сейчас

Бензин А-95 примерно 58,74 грн/л

Бензин А-92 где-то 57,25 грн/л

Дизельное топливо — 55,89 грн/л

Цены на топливо в Украине

Почему подорожает горючее:

Повышение акциза — с нового года вступают в силу изменения в налоговое законодательство, предусматривающие увеличение ставок акцизного сбора.

Смена сезонного спроса – зимой растут затраты на логистику и транспортировку топлива.

Колебания цен на нефть в Европе – украинский рынок ориентируется на импорт, поэтому реагирует на тенденции мировых котировок.

Выходит, что средняя цена бензина может вырасти до 59–60 грн за литр в зависимости от региона и сети АЗС. Дизельное топливо обойдется в пределах 57–58 грн/л. Чтобы хоть немного сэкономить на горючем, можно заправить авто и канистры в конце декабря. Так, можно купить бензин еще по старым ценам.

