Україна готова сама запровадити "санкції" проти російських енергоносіїв, вважає аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько

В інформаційному галасі про "переговори" виокремлю дві новини.

Перший. Дрони СБУ та ССО у ніч на 24 серпня вразили комплекс із фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату компанії "НОВАТЕК" у порту Усть-Луга (Ленінградська область). Це само по собі боляче, об’єкт гарно горів. Професійні енергетичні подробиці почитайте у спеціалістів.

Відзначу ще одну грань.

Це друга успішна атака СБУ на Усть-Лугу 2025 р. Напередодні Росія вдарила по підприємству з американськими інвестиціями в Мукачеві. Причин аж так масовано атакувати вказаний об’єкт на Закарпатті не було жодних. По суті, це була демонстрація, що РФ може зламати на території України будь-що і будь-де.

Україна показала, що в цю гру можна грати удвох, і українська команда грає все краще.

Порт Усть-Луга (900+ км від України) – це одна з найулюбленіших іграшок Кремля. Там позамежна концентрація паливно-енергетичної та хімічної перевалки. Серед іншого там будується монструозний газопереробний комплекс для виробництва ЗПГ (компанія "Русхімальянс", половина належить Газпрому). ЗПГ і зараз масштабно поставляється з Росії до Європи (11,4 млрд. кубометрів за перше півріччя 2025 р., зростання на 1,7% порівняно з 2024 р.). Росія залишається 4-м за обсягом постачальником газу до ЄС (після Норвегії, США та Алжиру).

Україна продемонструвала, що готова самотужки "запровадити санкції" проти всієї цієї краси і не просто поставити під сумнів мільярди інвестицій, а відкинути Росію на роки у реалізації стратегічного проєкту. За ці роки багато що може змінитися.

Розміняти стратегічний порт на руїни кількох "стратегічних" хуторів — дуже сумнівна історія для Москви.

Друга новина. Більшовицька газета WSJ написала, що адміністрація Трампа схвалила продаж (!) Україні за європейські гроші 3,3 тис. ракет ERAM. Тут же для балансу було вкинуто інформацію, що Пентагон саботує атаки далекобійною зброєю вглиб РФ.

Я неодноразово писав, що у західних партнерів (особливо – у США) ще залишилися чудодійні пігулки, які можуть у стислий термін і без особливої "ескалації" змінити ситуацію на землі. До цих пігулок відносяться засоби повітряного і наземного базування, здатні вражати цілі на глибину 300-500 км. Заявлена дистанція ERAM – 240-450 км.

WSJ позначив гіпотетичний термін постачання – 6 тижнів (до 1 жовтня).

По суті – це заявка на серйозне посилення переговорної позиції української сторони на етапі, коли добігатиме кінця військовий цикл, запущений у квітні-травні 2025 р. Це дуже конкретні "санкції".

Навіть якщо США заборонять застосовувати дані кошти по території РФ, тисяча ракет разом із допоміжними вітчизняними девайсами для подолання російської ППО перетворять на гарбуз логістику та систему управління російської окупаційної армії в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Через що окупанти різко засумують.

По-друге, коли ракети буде поставлено, російське командування та політичне керівництво буде змушене виходити з установки, що сьогодні Пентагон саботує, а завтра вже не саботує. І навіть якщо післязавтра знову саботує, то в короткому проміжку буде перекопано всі аеродроми, з яких працює російська тактична авіація, а також маса виробництв, енергетичних об’єктів та іншої інфраструктури.

Звісно, більшовицьким газетам вірити не можна. Але надто вже адресний посил. Навіть якщо американці поки що нічого не продали і йдеться про м’яке лобіювання з боку торговців зброєю, то вже не буде сюрпризом, коли продадуть.

Джерело: пост Копитько у Facebook