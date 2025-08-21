На першій крилатій ракеті України помітили загадкові номери: що може приховувати "Фламінго" (відео)

Перша українська крилата ракета вже готується до серійного виробництва

Днями стало відомо про українську крилату ракету "Фламінго", яка може пролетіти 3000 кілометрів. Вперше її публічно показали агентству Associated Press. Вона має піти в серійне виробництво до кінця року.

Наразі компанія завершила випробування та виробляє одну ракету на день. За місяць (до жовтня) мають вийти на показник у сім ракет. Ракета "Фламінго" або ж FP-5 є однією з найбільших крилатих ракет у світі і може нести корисне навантаження до 1150 кг. Водночас на відео іноземного ЗМІ помітили цікаву деталь. На двох ракетах були написані числа, схожі на порядкові номери — 479 та 480.

Номери на ракетах

Користувачі припустили, що це можуть бути або номери зібраних ракет, або, що ймовірніше з огляду на заявлену потужність виробництва, це можуть бути номери корпусів (окремої деталі).

Що відомо про ракету FP-5 "Фламінго"

Перша українська крилата ракета отримала "пташину" назву через заводську помилку — початкова версія ракети була рожевою. Здатна подолати 3000 кілометрів та приземлитися за 14 метрів від цілі. Може перенести корисне навантаження (вибухівку) вагою 1150 кг. Заявляється, що ракети захищені від російських засобів РЕБ. Припускається, що швидкість може становити до 950 км/год.

"Фламінго" вже мають бойове застосування та вражали цілі на території Росії. ZN.UA публікували кадри з випробувань, під час яких це відбувалось.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти помітили схожість "Фламінго" з FP-5 від компанії Milanion Group з ОАЕ ще після перших кадрів. Вперше її показали на виставці IDEX-2025 на початку року.