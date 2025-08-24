США схвалили продаж Україні 3550 ракет ERAM: що про них відомо

ERAM, розробка яких почалася за часів Байдена та велася в інтересах України, повинні були передаватися Україні безоплатно

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Перші партії цього озброєння мають прибути в Україну приблизно через шість тижнів.

Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед чиновників США. Загальна сума угоди складе понад 850 мільйонів доларів США, постачання фінансуються європейськими країнами.

Проте є низка неприємних нюансів щодо цього озброєння. ERAM, розробка яких почалася за часів 46-го президента США Джозефа Байдена та велася в інтересах України, повинні були передаватися Україні безоплатно, а не за гроші. І друге — джерела кажуть, що Україні, як у випадку із будь-яким далекобійним озброєнням, доведеться отримувати дозвіл від Пентагону, перш ніж використати ці бомби. Це буде проблематично, враховуючи відкритий саботаж, який останнім часом ведеться з боку міністра оборони США Піта Хегсета та його підручного, пентагонівського "політрука" Елбріджа Колбі.

Що відомо про бомбу-ракету ERAM

Extended Range Attack Munition (ERAM) — це фактично бомба-ракета повітряного базування. Найближчим аналогом ERAM можна вважати російський "Гром-Е1", яким росіяни періодично намагаються бити по українських містах. Проте на відміну від російської "аналоговнєтної" зброї, американська бомба-ракета значно далекобійніша та точніша. Відомі приблизні тактико-технічні характеристики ERAM:

бойова частина: 260 кг;

дальність: щонайменше 400 км, заявляється у 460 км;

швидкість понад 735 км/год;

навігаційна система: стійка до впливу засобів РЕБ.

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну. При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ.

Нагадаємо, що в червні пройшли випробування української балістики "Сапсан" в бойових умовах. При цьому про перші вдалі льотні випробування української балістики президент Володимир Зеленський заявляв ще в жовтні 2024 року, однак якщо зараз ця зброя вже дійсно готова до серійного виробництва, то це може стати ще однією "козирною картою" України в протистоянні з ворогом. Як поява своєї далекобійної зброї може вплинути на хід війни, розбирався "Телеграф".