Важливість важко переоцінити: аналітик пояснив, що змогли розбомбити українські дрони 24 серпня (відео)

Об’єкт має надзвичайну важливість для російської гоазової промисловості.

Українські дрони в ніч проти 24 серпня вразили газопереробний завод у порту Усть-Луга в Ленінградській області. При цьому ймовірною метою атаки була установка кріогенного фракціонування.

Як розповів політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Максим Гардус, завдяки цій установці працював весь завод. У своєму повідомленні у Facebook він зазначив, що важливість цього об’єкта для російської енергетичної інфраструктури важко переоцінити.

Інформація про ураження установки була оприлюднена OSINT-спільнотою CyberBoroshno. Там же зазначили, що було завдано критичних ушкоджень.

Унаслідок атаки реальна технологічна вразливість комплексу була чітко продемонстрована — без роботи установки весь комплекс фактично перебуває в стані технологічного "апорта". Установка кріогенного фракціонування — це інфраструктурний центр, без якого подальша обробка газового конденсату неможлива. Обладнання працює при температурах –100 … –160 °C для ректифікації суміші на компоненти, потрібні для експорту або подальшої переробки Максим Гардус

На виході установка виробляє продукти у вигляді метану, етану, пропану та бутану, а також стабільного газового конденсату. Кожен із компонентів має застосування у хімічній промисловості або ж просто йде на продаж.

Однак через пошкодження сировину більше не можна розділити на складники, а отже, Балтійський газохімічний комплекс залишиться без сировини. Крім іншого, падають і доходи від продажів газового конденсату, оскільки його вартість у сирому вигляді значно нижча, ніж після поділу.

Гардус зазначив, що вартість цієї установки можна оцінити в 1-3 мільярди доларів, а кожен день простою може коштувати експортерам десятки мільйонів доларів втраченого прибутку. Ремонт може тривати від кількох місяців до року і це при тому, що більшість обладнання доведеться ввозити з-за кордону, а постачальники перебувають під санкціями.

Експерт наголошує, що весь комплекс приносить Росії близько 2% валютних надходжень до бюджету від нафтогазового сектора, а його річний виторг сягає 5-7 мільярдів доларів.

Підсумовуючи, удар по Усть-Лузі — це не просто локальна подія, а стратегічна дестабілізація ланцюга створення вартості в енергетиці РФ. У ситуації, коли Захід не поспішає із санкціями проти російського СПГ, і попри війну експорт СПГ не лише не впав, а навіть зріс на кілька відсотків — доводиться застосовувати такі оперативні тактичні заходи, як удари по ключових об’єктах, щоб перекрити потоки валютних доходів федерального бюджету РФ. Максим Гардус

Як повідомлялося раніше, у День Незалежності України на Росію налетіли десятки невідомих дронів. Вибухи пролунали у багатьох регіонах, у тому числі й на важливих підприємствах.