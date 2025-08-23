"Шахедів" стане ще більше: росіяни мають намір посилити обстріли України — CNN

Москва хоче взяти кількістю

Росіяни нарощують виробництво дронів типу Shahed, щоб посилити обстріли України. За оцінками української розвідки, вони планують вийти на показник у 6000 штук на місяць проти 3000 зараз.

Про це пише CNN із посиланням на джерела в ГУР. Зазначається, що хоча такі дрони не відрізняються швидкістю та технологічністю, проте їхній головний "козир" полягає в дешевизні. Це дозволяє запускати їх масово — близько 700 штук за ніч, хоч і не кожної доби.

Росія готується виготовляти понад 6000 безпілотників типу "Шахед" щомісяця. Виробництво ударних безпілотників у Росії обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закуповувала їх у Тегерана матеріал CNN

За даними джерел видання в українській військовій розвідці, 2022 року за один подібний БПЛА росіянам доводилося викласти близько 200 тисяч доларів. Після запуску масштабного виробництва на заводі "Алабуга" у Татарстані вартість вдалося знизити до 70 тисяч доларів.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (США) наводить іншу цифру — від 20 000 до 50 000 доларів за дрон. Для порівняння наводиться також вартість ракети-перехоплювача для ППО — 3 мільйони доларів.

Низька вартість дрона та високі витрати на його збиття дозволяють загарбникам здійснювати регулярні масові атаки. Канадська служба розвідки та безпеки повідомила, що раніше масштабні атаки дронів відбувалися раз на місяць, а зараз приблизно раз на вісім днів.

Збільшилася та ефективність їх застосування. Відсоток влучення в 2025 році досяг приблизно 20%, проти 10% минулого року.

"Неважливо, чи вразив окремий "Шахед" свою ціль. Важливим є комплексний ефект, який ця зброя терору чинить на мирних жителів, і навантаження, яке вона створює для систем ППО" Центр стратегічних та розвідувальних служб

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та проводиться серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 км і нести бойову частину масою одну тонну.