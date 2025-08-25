"Довгий Нептун" виповз із води: про що говорять нові фото ракети і як це вплине на війну

В Україні на День Незалежності вперше, ймовірно, офіційно показали "Довгий Нептун" — наземну модифікацію легендарної крилатої протикорабельної ракети, яка потопила крейсер "Москва". Роками українцям було відомо про існування такої зброї, але зараз завіса таємниці відкривається.

"Телеграф" розповідає про те, що за ракету показали українцям.

"Нептун" у всій красі підкрався непомітно

24 серпня на офіційному акаунті держспорталу "Зброя", який позиціонується як місце з усіма державними сервісами та програмами для виробників озброєння, а також як єдиний бренд для українського озброєння, було опубліковано відеоролик у різними видами українського озброєння.

Ближче до кінця в кадрі з’являється загадкова ракета без назви на тлі кадрів запуску протикорабельного "Нептуна".

Довгий Нептун

Проаналізувавши і зіставивши кадри, експерти профільного видання Defence Express дійшли висновку, що показаний зразок зброї і є "Нептун". Проте, найімовірніше, не простий, а його наземна варіація "Довгий Нептун". Якщо це дійсно так, то цей показ став першою офіційною демонстрацією цієї зброї.

"Бо інших пояснень, що це може бути за ракета, з Х-подібними крилами, що складаються немає. У самому відео вона ніяк не іменується. Також варто додати, що відео з пуском — старі, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках", — приходять до висновку експерти.

Ба більше, ця ракета дуже схожа на ракету від класичного "Нептуна".

Порівняння ракет Нептун

Звідки стирчать ноги нової ракети

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" Збройні сили України офіційно прийняли на озброєння у 2020 році після завершальних випробувань 17 червня на полігоні ЗСУ. Це наземний протикорабельний комплекс із ракетою Р-360, розроблений для знищення кораблів — від крейсера чи есмінця до фрегата, корвета й десантних суден, що діють як окремо, так і у складі груп.

Характеристики ракети Нептун

У 2023 році стало відомо про модифікацію ракети "Нептун" для ураження не тільки кораблів, а й наземних цілей. Як повідомляв американському виданню The War Zone неназваний представник українського Міноборони, модифікований "Нептун" мав дальність близько 400 кілометрів і бойову частину масою 350 кілограмів, що на 200 кілограмів більше, ніж у протикорабельної версії.

У 2025 році стало відомо, що Україна провела успішні випробування та бойове застосування модифікації "Довгий Нептун". Як виходить із назви, його головною фішкою є збільшена дальність. За словами Зеленського, вона зросла до 1000 км.

Одночасно із заявами про успішне бойове застосування OSINT-аналітики та низка ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що удару "Довгого Нептуна" було завдано по російському нафтопереробному заводу в Туапсе, який знаходиться на відстані 550 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Які сюрпризи таїть у собі "Нептун"

"Довгий Нептун" — це секретна розробка, а тому точних характеристик у загальному доступі немає. Однак зіставивши фото двох ракет і ті крихти інформації, які є в мережі, експерти з Defence Express розповіли деякі деталі про цю зброю:

Дальність — 1000 км

призначена для ураження наземних цілей.

довжина "Довгого Нептуна", ймовірно, становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метра довший за Р-360.

центральна частина фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена в діаметрі приблизно до 50 см з 38 см.

"Тобто нова ракета не тільки довша, вона і "товща". Очевидно, це пов’язано з необхідністю збільшення палива. Водночас носовий обтічник має такий самий діаметр", — вважають експерти.

зросла і площа крил і хвостового оперення — це має компенсувати більшу злітну вагу.

Чому Україна так довго "народжувала" оновлений "Нептун"

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний у коментарі "Телеграфу" заявив, що "Довгий Нептун" — це сучасний засіб ураження, створений в Україні, що є значним досягненням нашої країни, особливо враховуючи умови повномасштабного вторгнення та протидію переважній ядерній державі.

Водночас, зазначає він, не варто перебільшувати його можливості, адже це лише одна із складових нашої оборонної системи.

"Загалом виробництво нової ракети — це не просто заміна компонентів зі старої протикорабельної ракети "Нептун". Фактично це глибока модернізація, якщо не виготовлення практично нового виробу. Мова йде про збільшення габаритів, ймовірну заміну двигуна, збільшення бойової частини, а головне — покращення електроніки та системи навігації для протидії ворожим РЕБ. На все це потрібний час та тривала робота українських інженерів, власне, ось відповідь чому довго переробляли "Нептун", — пояснив аналітик.

Зокрема, встановлення потужнішого двигуна, а також збільшення кількості палива призводить до збільшення ваги ракети та впливає на її кінцеві параметри.

Про це ж "Телеграфу" заявив гендиректор ТОВ ВКФ "Альтернатива" Володимир Запорозький, генерал у відставці Володимир Запорозький, який зазначив, що у виробництві літальних апаратів є споконвічна проблема:

"Якщо ти один компонент покращуєш, то поряд щось інше просідає. І тут постійно йде пошук компромісів, щоб знайти рішення знайти, щоб воно більш менш відповідало тим техніко-технічним характеристикам, які заявив замовник з цієї зброї", — сказав він.

Новий козир на фронті

Земляний нагадав, що рік тому Український центр безпеки та співпраці у своєму матеріалі для провідного аналітичного видання War on the Rocks писали про важливість зняття заборони на удари американськими та європейськими ракетами по цілях на території Росії.

За підрахунками аналітиків, зона ракетного ураження на той момент обмежувалася 300 кілометрами, що включало 9 регіонів Росії та близько 184 військових об’єктів, серед яких 18 військових аеродромів.

"Зараз, завдяки вітчизняному виробництву, Україна всього за рік збільшила глибину ураження цілей в Росії, і мова вже не лише про дрони, але й про потужні ракети. Тепер в цій зоні більше десятка регіонів рф, на яких є сотні стратегічних об’єктів, що забепечують російські військові спроможності та є легітимними цілями для Києва. Сам факт наявності ракети з такою дальністю ураження змусить ворога розтягувати сили ППО для прикриття важливих об'єктів, що зумовить створення нових вразливих ділянок в його протиповітряній обороні", — вважає аналітик.

Зверніть увагу: Сьогодні війна — це не лише окопи, танки та артилерія. Це дрони, які знищують техніку ворога, та наземні роботи, які евакуюють поранених.

Контакт "18-24" розширили на спеціальності, пов'язані з безпілотними системами. Долучитися можна зокрема до 24 ОМБр ім. Короля Данила. Це можливість підписати дворічних контракт, отримати мільйон гривень та унікальний досвід.

Телефонуйте за номером +38 066 837 83 54. Або переходьте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив, чому Кремль напружився після новин про "Фламінго".