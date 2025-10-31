Україні вдалося знищити один із російських "Орєшніків": коли це сталося

Москва планує розмістити "Орєшнік" у Білорусі

Україні вдалось на території Росії знищити балістичну ракету "Орєшнік". Загалом Кремль мав всього три таких боєприпаси.

Що треба знати:

Вартість однієї ракети "Орєшнік" складає понад 20 млн доларів

Знищено ракету було ще у 2023 році

Про успішну операцію знали деякі західні партнери

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк під час пресконференції, на якій був присутній і президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що ракету було знищено на полігоні Капустін Яр улітку 2023 року.

За словами Малюка, тоді Україна про це не розповідала, але вже зараз вирішила повідомити. Успішну операцію провели сили спецслужб.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо сказати, що один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове", — заявив голова СБУ.

Він додав, що про успіх операції тоді знав Зеленський та кілька президентів інших країн. На той момент "Орєшнік" в широкому розумінні, як зараз, не знали, а Росія не погрожувала ним так завзято.

Орєшнік

Президент України додав, що Росія мала можливість трьох пострілів "Орєшніком". Один з них вона використала, коли вдарила по Дніпру, а ще один знищили Сили оборони України. Виходить, що наразі Кремль має ще щонайменше один постріл.

"Є один. Ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено до трьох. І сплановано на кожен рік до шести", – сказав Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України.

При цьому Зеленський наголосив, що Москва планує розмістити "Орєшнік" на території Білорусі. І західні партнери мають звернути на це увагу.

"Ми розуміємо, приблизний радіус дій у них 5500 (кілометрів, – ред.). І є мертва зона 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі варто звернути на це увагу. Та і всім", – пояснив президент.

Характеристика ракети "Орєшнік"

Балістична ракета "Орєшнік" – це сучасна розробка Росії. Вона належить до комплексу середньої дальності та вперше інформація про неї з’явилася в публічному просторі у 2024 році. Тоді її називали міжконтинентальною балістикою.

Характеристика Орешніка

Характеристика:

Дальність польоту — до 3000 км.

Швидкість — близько 6000 км/год.

Вага — ракета важить понад 10 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину.

Тип палива — твердопаливна система.

Точність — відхилення від цілі може становити до 100 м.

Вартість — експерти оцінюють ракету приблизно у $20-25 млн за одиницю.

