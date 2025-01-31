Які системи здатні перехопити російський "Орєшнік". Експерт розповів, чи має їх Україна та які перспективи

Це дуже складна ціль для перехоплення

Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна зараз не має систем, здатних перехоплювати російську балістичну ракету "Орєшнік". Про те, які системи здатні йому протистояти, та які країни їх мають, розповів військовий експерт Петро Черник.

"Так виглядає, що на цю хвилину ні MIM-104 Patriot, ні система SAMP/T з цим (перехопленням "Орєшніка", — ред.) упоратися не може. Але стверджувати, що таке неможливо взагалі, також не зовсім коректно", — сказав він "АрміяInform".

"Орєшнік" здатна збивати американська система THAAD. Її було розроблено для збивання саме таких балістичних цілей.

"Ця система заатмосферна, поза 200 кілометрів вона працює. Але є нюанс. Одна машина коштує 2,5 млрд доларів. Так, так, я не помилився. Це за одну машину. А машина обчислення — 600 мільйонів доларів", — розповів Черник.

За його словами, таку дороговартісну систему може дозволити собі лише США. А єдина країна, яка дозволила собі її купити — Саудівська Аравія.

Проте є й підстави для оптимізму, каже експерт. У 2024 році у США було введено у стрій пускову установку Typhon. Насамперед її призначено для відстрілювання ракети BGM-109 Tomahawk. Але у комплектацію також входить пусковий контейнер, який може запускати ракету RIM-161 Standard Missile 3. Це — протиракета, яка розроблялася проти балістичної зброї, на кшталт "Орєшніка".

"Отут для нас може бути оптимізм, якщо наші американські союзники дійдуть до висновку, що Україні це можна передати. А об’єктивно треба дивитися в бік розробки власних систем", — зазначив Черник.

Він нагадав, що з-понад 30-ти видів важких міжконтинентальних балістичних ракет СРСР, дві третини було розроблено в Україні, на "Південмаші". Тому наша країна має технологічний та науковий потенціал для таких розробок.

"Я більш ніж упевнений, що може з’явитися власний зенітно-ракетний комплекс стратегічного призначення, який може впоратися із тим, що називається "Орєшнік". Хоча справедливості заради треба ствердити, що саме в цю хвилину дійсно таких комплексів у нас поки що немає", — резюмував експерт.

Як повідомляв "Телеграф", у 2025 році ракетна система "Орєшнік" перестала згадуватися у виступах російських офіційних осіб. Востаннє російський диктатор згадав про свою улюблену лякалку на різдвяному тижні. 26 грудня він говорив, що не виключає застосування цієї ракети "і сьогодні, і завтра, якщо буде така необхідність".