Чи здатні Україна та Європа зупинити "Орєшнік"? Експерт оцінив шанси

Ситуація із захистом від "Орєшніка" у Європи не відрізняється від України

Зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T здатні перехоплювати балістичні ракети, тож теоретично вони можуть знешкодити "Орєшнік", який нібито вже у Білорусі. Але це залежить від типу та кількості балістики, що атакує.

Про це розповів "Телеграфу" керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук.

Чи здатна Україна захиститись від "Орешніка"

За його словами, від балістики захиститись дуже складно. Саме тому балістична загроза найбільша, водночас цих засобів ураження найменше.

"А найбільше звичайних і незвичайних шахедів, простих доступних засобів ураження. І один іскандер із 10, якщо прилетить Він біди накоїть, але коли прилетить дві сотні шахедів з тисячі, то біди вони накоять ще більше", – сказав експерт.

Зенітно-ракетні комплекси SAMP/T та Patriot можуть протистояти балістичним ракетам, але все залежить від типу та кількості балістики, що атакує.

"Та система ППО, яка у нас формується, доволі досконала, хоча склеєна з різних компонентів", – стверджує він.

А як щодо Європи?

На думку Лакійчука, ситуація у Європи в цьому сенсі не відрізняється від України. В європейців є комплекси, засоби протидії, але як вони спрацюють, залежить від тієї кількості засобів ураження, яка на них полетить. Водночас не можна забувати про фактор несподіванки.

"Ну, а для європейців фактор несподіванки, мені здається, все. Вони взагалі не очікують нападу. Потім потихеньку роздупляються, говорять, що це випадковість. Потім це були зонди. А потім кажуть: "Ну так, за 200 км від Варшави впала Х-55 – це ракета-носій ядерної зброї. Ну, але це очевидно, вона не туди летіла", – каже експерт.

Ключ до всієї протиповітряної оборони – це система спостереження та виявлення ракет противника, передачі даних на пускові установки та управління ними, пояснює Лакійчук.

Перехопити "Орєшнік" здатна американська система ПРО "Іджис" (Aegis), яка є єдиним комплексом з системою виявлення, наведення, ураження.

"Штука класна. Вона розроблялася спочатку для морського компонента, тому що корабель в морі має захищатись від всіх видів самостійно", – розповів експерт.

Кормові установки вертикального старту Mk41 та протикорабельні ракети "Гарпун". Система "Іджіс" керує всім ракетним озброєнням крейсера "Хюе Сіті".

Її спроможності розширили на захист наземної інфраструктури. Теоретично система крута, каже Лакійчук, але як вона працюватиме на практиці, зараз складно сказати.

Вартість має значення

Щоб проілюструвати ще один важливий момент, експерт згадав історію з російськими БПЛА "Гербера", які порушили повітряний простір Польщі. Дрони почали відбивати поляки та данці, використовуючи усе, окрім Patriot.

"Після відбиття атаки в НАТО оцінили, скільки коштувало відбити цей удар і схопилися за голову. Засоби протидії виявилися на два порядки дорожчі, ніж засоби ураження", – констатував Лакійчук.

Він зазначив, що якщо це одноразовий напад, вартість захисту ще можна "проковтнути", але, якщо це перетворюється на систему, зброї не вистачить.

"Тому навіть найкрутіша зброя не гарантує захисту від масового нападу. Треба багато розраховувати та багато думати", – резюмував експерт.

Раніше він пояснив, що у разі застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" з Білорусі, Олександр Лукашенко отримає політичну та військову відповідь. Україна може завдати ударів по основних НПЗ країни та нафтопроводу "Дружба".