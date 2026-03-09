Вимийте вікна перед Великоднем без шкідливої хімії: як зробити дієвий розчин

Ефективний миючий засіб можна зробити в домашніх умовах

У 2026 році Великдень в Україні буде відзначатись вже за місяць — 12 квітня. Традиційно, до такого важливого свята потрібно вимити вікна, що може бути не просто після зими, та прибрати в оселі.

Зараз на ринку є різномаїття засобів для чищення скляних поверхонь, але не всі вони можуть похизуватись ефективністю. Проте в ТікТок українка поділилась рецептом простого розчину, який легко відмиває забруднення і не залишає розводів.

Рецепт розчину для миття вікон

Ефективний засіб для миття скла можна легко зробити своїми руками. Для цього знадабляться наступні інгридієнти:

200 мл води;

100 мл спирту/горілки;

100 мл оцту;

1 ложка гліцерину.

Після цього розчин потрібно ретельно перемішати і перелити в ємність з розпилювачем. Засобу має вистачити надовго.

Розчин краще застосовувати з розприскувача. Фото Скріншот

Подальший алгоритм дій

Перед самим миттям вікон, потрібно зібрати з них пил серветкою. А потім, використовуючи зроблений раніше засіб та ганчірку з мікрофібри, можна мити скло.

"Протерти сухою ганчіркою чи серветкою пил, а потім розподілити засіб на вікно та протерти ганчіркою для скла. Результат буде вогонь,без розводів, плям, а пил буде осідати довше. Більше того, засіб ще бореться з пліснявою на вікнах", — розповіла дівчина.

За її словами, цей розчин для миття вікон нічим не поступається магазинним засобам. В окремих випадках він може бути навіть ефективнішим, адже після застосування він активно випаровується і вікна швидше висихають.

Миття вікон може бути легким. Фото ілюстративне

