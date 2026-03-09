Вимийте вікна перед Великоднем без шкідливої хімії: як зробити дієвий розчин
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ефективний миючий засіб можна зробити в домашніх умовах
У 2026 році Великдень в Україні буде відзначатись вже за місяць — 12 квітня. Традиційно, до такого важливого свята потрібно вимити вікна, що може бути не просто після зими, та прибрати в оселі.
Зараз на ринку є різномаїття засобів для чищення скляних поверхонь, але не всі вони можуть похизуватись ефективністю. Проте в ТікТок українка поділилась рецептом простого розчину, який легко відмиває забруднення і не залишає розводів.
Рецепт розчину для миття вікон
Ефективний засіб для миття скла можна легко зробити своїми руками. Для цього знадабляться наступні інгридієнти:
- 200 мл води;
- 100 мл спирту/горілки;
- 100 мл оцту;
- 1 ложка гліцерину.
Після цього розчин потрібно ретельно перемішати і перелити в ємність з розпилювачем. Засобу має вистачити надовго.
Подальший алгоритм дій
Перед самим миттям вікон, потрібно зібрати з них пил серветкою. А потім, використовуючи зроблений раніше засіб та ганчірку з мікрофібри, можна мити скло.
"Протерти сухою ганчіркою чи серветкою пил, а потім розподілити засіб на вікно та протерти ганчіркою для скла. Результат буде вогонь,без розводів, плям, а пил буде осідати довше. Більше того, засіб ще бореться з пліснявою на вікнах", — розповіла дівчина.
@sizovasofiaa Набридли вічно брудні вікна?- лови лайфхак 🫶🏻 Інгредієнти: 🌿 200 мл води 🌿 100 спирту/горілки 🌿 100 оцету 🌿 🥄 гліцерину Протерти сухою ганчіркою чи серветкою пил, а потім розподілити засіб на вікно та протерти ганчіркою для скла☺️ результат буде 🔥 без розводів, плям та пил буде осідати довше 🤔 Засіб бореться з пліснявою на вікнах 👀 #лайфхак #рек #вікна #прибирання #ідея ♬ оригінальний звук — Сізова Софія
За її словами, цей розчин для миття вікон нічим не поступається магазинним засобам. В окремих випадках він може бути навіть ефективнішим, адже після застосування він активно випаровується і вікна швидше висихають.
Раніше "Телеграф" розповідав, як в магазинах не залишити всю зарплату перед Великоднем. Це допоможе відсвяткувати без нових кредитів.