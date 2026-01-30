Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковіна аналізує ситуацію навколо "енергетичного перемир’я", його причини та ризики для президента РФ Володимира Путіна, а також можливу тактику поведінки

Російські Z-військори в повній розгубленості від слів Трампа, що він попросив Путіна не бомбардувати енергетику України в морози.

На їхню думку, не може бути нічого тупішого, ніж виконати це прохання, оскільки вони цілком впевнені, що "майже дотиснули" Україну. Тому зупиняти бомбардування перед (можливо) останнім тижнем сильних морозів – це знецінити та обнулити всі попередні зусилля щодо руйнування стійкості України.

Але Путін, Лавров і Пєсков скромно мовчать із цього приводу. І їхнє незрозуміле мовчання стає все більш обтяжливим для ватників. Вони відчувають, що кремлівські зрадили їх: відібрали, вкрали перемогу, коли вона вже була майже в руках — буквально за пару днів до омріяного тріумфу.

Їм від цього дуже прикро і боляче. Вони ледве приховують своє роздратування та невдоволення, сподіваються на те, що це все якесь непорозуміння.

Ситуація для Путіна і справді неприємна. Відомі Z-чм*ні поки що бояться особисто на нього бикувати, але шиплять своїми ТГ-каналами все більш енергійно. А анонімні канали вже прямо звинувачують Путіна у зраді.

Я, до речі, підозрюю, що Трамп і справді попросив Путіна не бити по енергетиці, і той був змушений погодитись, оскільки Трамп — його єдина надія на успіх усієї кампанії проти України.

Але при цьому Путін, швидше за все, дуже просив Трампа публічно на цю тему нічого не казати, щоб псувати російському "великому геостратегу" образ крутого та рішучого лідера.

Але Трамп така людина, що не може не похвалитися навіть тимчасовим та невеликим успіхом. І, звичайно, одразу ж розповів ЗМІ, як він майстерно переконав непоступливого Путіна не добивати енергетику України.

І стоїть тепер Путін як обпльований, не знає, що робити. Варіант А: йому треба все спростовувати та відновлювати бомбардування, щоб не розчаровувати ватників. У цьому випадку, щоправда, Трамп буде страшенно незадоволений — із непередбачуваними наслідками.

Варіант Б: Путіну треба визнати, що так, він пообіцяв Трампу тиждень не бомбардувати електростанції. Це збереже його відносини зі США, але в РФ він отримає репутацію ганчірки, терпили і безвільної трампівської с*чки. (До речі, після безкарного захоплення американцями російських танкерів репутація Путіна у ватанів і так не була фонтаном).

Третій варіант (який Путін швидше за все вибере) — він взагалі нічого не робитиме і коментуватиме, а на тиждень заб’ється під корч, зникне з публічної сфери.

Він так майже завжди чинить, коли стикається з неприємною для себе ситуацією.

Джерело: Facebook автора