Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина анализирует ситуацию вокруг "энергетического перемирия", его причины и риски для президента РФ Владимира Путина, а также возможную тактику поведения

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампа, что он попросил Путина не бомбить энергетику Украины в самые морозы.

С их точки зрения, не может быть ничего тупее, чем выполнить эту просьбу, так как они совершенно уверены, что "почти дожали" Украину. Поэтому останавливать бомбардировки перед (возможно) последней неделей сильных морозов – это обесценить и обнулить все предыдущие усилия по разрушению устойчивости Украины.

Но Путин, Лавров и Песков скромно помалкивают на этот счет. И их необъяснимое молчание становится все более тягостным для ватников. Они чувствуют, что кремлевские их предали: отобрали, украли победу, когда она уже была почти в руках — буквально за пару дней до вожделенного триумфа.

Им от этого ужасно досадно и больно. Они едва скрывают свое раздражение и недовольство, надеются на то, что это все какое-то недоразумение.

Ситуация для Путина и правда неприятная. Известные Z-чм*ни пока что боятся лично на него быковать, но шипят по своим ТГ-каналам все более энергично. А анонимные каналы уже прямо обвиняют Путина в предательстве.

Я, кстати, подозреваю, что Трамп и правда попросил Путина не бить по энергетике, и тот был вынужден согласиться, так как Трамп — его единственная надежда на успех всей кампании против Украины.

Но при этом Путин, скорее всего, очень просил Трампа публично на эту тему ничего не говорить, чтобы портить российскому "великому геостратегу" образ крутого и решительного лидера.

Но Трамп такой человек, что не может не похвастаться даже временным и небольшим успехом. И, конечно, сразу же рассказал СМИ, как он мастерски убедил неуступчивого Путина не добивать энергетику Украины.

И стоит теперь Путин как оплеванный, не знает, что делать. Вариант А: ему надо все опровергать и возобновлять бомбардировки, чтобы не разочаровывать ватников. В этом случае, правда, Трамп будет страшно недоволен — с непредсказуемыми последствиями.

Вариант Б: Путину нужно признать, что да, он пообещал Трампу неделю не бомбить электростанции. Это сохранит его отношения с США, но в РФ он получит репутацию тряпки, терпилы и безвольной трамповской с*чки. (Кстати, после безнаказанного захвата американцами российских танкеров репутация Путина у ватанов и так была не фонтан).

Третий вариант (который Путин скорее всего выберет) — он не станет вообще ничего делать и комментировать, а на неделю забьется под корягу, исчезнет из публичной сферы.

Он так почти всегда поступает, когда сталкивается с неприятной для себя ситуацией.

Источник: Facebook автора