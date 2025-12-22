В Україні знизилися ціни на курятину: експерти розповіли, чи треба робити запаси

Відключення світла також вносять корективи в закупівлю продуктів

На тлі наближення новорічних свят та можливого здорожчання певних продуктів у багатьох виникає питання: чи доцільно робити запаси курятини зараз. Особливо враховуючи регулярні відключення світла.

Що треба знати:

На створення запасів м'яса впливають не тільки ціни, а й відключення світла

Будь-яке м'ясо, як і курятину, не можна постійно розморожувати та заморожувати

За словами експертів, наразі робити запаси курятини недоцільно. І це стосується не тільки цін, а й відключень світла. Адже за стабільної відсутності електрики продукти у холодильнику псуються в рази швидше.

"З такими відключеннями — не всі холодильники і морозильні камери витримують. Всі намагаються піти і купити свіжого. І прямо на сьогодні, і без запасу", — застерігає Наталія Сайківська, заступник комерційного директора "Агро-Рось".

Скільки коштує курятина у грудні 2025

Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко підтвердив цю думку: "Як можна запасатися, якщо відключення світла тривають до 17 годин на добу? Коли не можна довготривало зберігати продукти в холодильнику? Купують так, щоб приготувати на короткий термін, якщо ще вдасться…"

Ба більше, наразі ціни на курятину знаходяться на низькому рівні і різкого зростання не прогнозується. Тому економічної доцільності робити запаси зараз немає. А враховуючи відключення, експерти рекомендують, купувати свіжу продукцію за потребами, без запасів.

