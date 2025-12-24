У 2026 році деякі пенсіонери отримуватимуть більші виплати: деталі доплати

Чому не всі побачать більшу суму

Частина українських пенсіонерів може розраховувати на збільшення своєї щомісячної виплати. Для цього потрібно бути старшим за 65 років і відповідати ще кільком критеріям.

Що треба знати:

Доплата тільки для непрацюючих пенсіонерів

Потрібен стаж 30-35 років

Призначають, якщо пенсія менше 3758 гривень

Пенсійний фонд України у відповідь на запит "Телеграфу" пояснив, кому саме призначають доплату. Головна вимога — пенсіонер не має працювати або отримувати інші доходи.

Додаткові виплати передбачені для непрацюючих громадян віком від 65 років. При цьому чоловіки повинні мати не менше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років.

Доплату призначають, якщо загальний розмір пенсії не сягає 3758 гривень. Держава компенсує різницю між фактичною сумою виплати та цією цифрою.

Коли втрачається право на доплату

Якщо пенсіонер влаштується на роботу або почне отримувати дохід, який оподатковується єдиним соціальним внеском, доплату скасують. Це стосується будь-якого офіційного заробітку.

Додаткові виплати запроваджені постановою Кабінету Міністрів від 25 лютого 2025 року. Документ передбачає щомісячну доплату до пенсії для осіб, які відповідають усім встановленим критеріям.

Як розраховують суму

Розмір доплати визначають індивідуально для кожного пенсіонера. Він дорівнює сумі, якої не вистачає до встановленого рівня в 3758 гривень.

Пенсія має становити не менше 40% мінімальної заробітної плати та не нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ці норми прописані в Законі України №1058.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мінімальну пенсію у 2025 році в Україні. Яким був її актуальний розмір та які зміни відбулися.