Мінімальна пенсія у 2025 році в Україні: актуальний розмір та зміни

Минимальная пенсия в Украине может вырасти уже скоро

Пенсіонери отримують виплати, розмір яких залежить від віку, стажу та категорії отримувача. Однак мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за суму, яку держава гарантує на рівні закону.

"Телеграф" розповідає про розмір мінімальної пенсії 2025 і те, хто її може отримати.

Кому належить мінімальна пенсія

Мінімальну пенсію в Україні отримують непрацюючі пенсіонери з недостатнім страховим стажем, а також працюючі пенсіонери, яким гарантовано виплату не нижче за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Розмір мінімальної пенсії

За даними Пенсійного Фонду, у листопаді 2025 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2361 гривню. Вона виплачується працюючим пенсіонерам і не може бути нижче цієї суми у зв’язку з тим, що прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як розраховується мінімальна пенсія

В Україні розмір мінімальної пенсії варіюється для різних громадян, а отже, він може бути різним (але не нижче 2361 грн.) для різних категорій. На нього, зокрема, впливають стаж та вік одержувача.

Вплив стажу на мінімальну пенсію

Стаж істотно впливає на розмір майбутніх виплат пенсіонера:

3 758 гривень – для людей від 65 років із повним стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків);

3 758 гривень – для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

3 613 гривень – для пенсіонерів 70 – 79 років із повним страховим стажем;

3 323 гривень – для людей до 70 років із необхідним стажем або з інвалідністю І групи;

3 038 гривень – для інших непрацюючих пенсіонерів.

Додаткові фактори, що впливають на розмір мінімальної пенсії

Серед факторів, які можуть вплинути на розмір мінімальної пенсії, зокрема, індексація та різні надбавки, наприклад, для осіб з інвалідністю або учасників війни.

Як отримати точний розрахунок мінімальної пенсії

Щоб отримати точний розрахунок майбутньої пенсії, скористайтесь "Пенсійним калькулятором" на вебпорталі Пенсійного фонду України або зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, щоб зробити це особисто. Калькулятор дає попередню оцінку, яка базується на даних вашого страхового стажу, заробітку та середньої зарплати в Україні.

Чи зросте мінімальна пенсія в Україні у 2026 році?

Кабінет Міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики та є базою формування державного бюджету.

Розмір соціальної пенсії безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а у проєкті Закону про Держбюджет на 2026 рік передбачено його підвищення на 203 гривні — із нинішніх 2361 до 2564 гривень.

Висновок

Мінімальна пенсія гарантується державою, сума прив’язана до прожиткового мінімуму та стажу.

Поради: перевіряти свій стаж у ПФУ, стежити за законодавчими змінами, користуватися офіційними калькуляторами.

