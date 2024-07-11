Зарядні станції: чи є сенс купувати б/у та на що важливо звернути увагу

Декілька корисних порад допоможуть зробити правильний вибір

В умовах відключення світла на допомогу українцям приходять портативні зарядні станції. Ціни на деякі моделі дійсно б’ють по кишені громадян, тому багато хто цікавиться, чи можна купувати б/у станцію і як її перевірити.

На просторах інтернету та сайтах оголошень є безліч пропозицій щодо продажу зарядних станцій, але вже колишнього вживання. Ціни на них, відповідно, у рази менші, ніж на ті, що продають у магазинах.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи є сенс витрачати гроші на б/у станції й на що варто звертати увагу перед покупкою цієї техніки з рук.

З метою економії, придбання вже використаної станції — гарний варіант. Однак варто не забувати про безпеку. Переконайтеся, що у продавця є всі необхідні документи на цей пристрій та гарантія. Також зверніть увагу, що такі додаткові функції, такі як захист від перевантаження та короткого замикання, також можуть бути важливими.

Купуючи через інтернет, слід на місці перевірити станцію. При цьому ефективніше почекати хоча б кілька хвилин, щоб переконатися, що пристрій працює без проблем.

Слід ретельно перевірити зарядний пристрій до портативної станції та роз’єм на ній. У разі виявлення дефектів на шнурі або з роз’ємом краще відмовитися від цієї покупки.

"Телеграф" промоніторив пропозиції щодо продажу б/в станцій в інтернеті. Зазначимо, деякі продавці вказують, що роблять відправку тільки за повною передоплатою. Плануючи покупку, не варто погоджуватися на такі пропозиції, оскільки у разі виявлення поломок чи дефектів у пристрої є шанс, що ваші гроші вам назад вже не повернуть.

Про те, скільки зараз коштують зарядні станції, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Українцям не вистачає генераторів та повербанків. Що потрібно знати про ціни ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якусь зарядну станцію потрібно брати, щоб її потужності вистачило на пральну машинку.