Потягнуть обігрівач, світло та інтернет: які зарядні станції врятують узимку і скільки вони коштують
-
-
За допомогою таких станцій можна залишатися в теплі, зі світлом та інтернетом на кілька годин
Регулярні відключення світла та проблеми з енергосистемою в Україні дають зрозуміти, що зима буде складною, а тому українцям заздалегідь слід готуватись до того, щоб утеплити своє житло. Обігрівачі – справжній порятунок, коли за вікном морози, а вдома холодно. А в умовах вимкнення світла допоможуть зарядні станції.
"Телеграф" розповідає, які станції мають відповідну потужність, щоб забезпечити роботу обігрівача. Водночас можна буде забезпечити роботу Wi-Fi роутера, оптичного конвертора, щоб був інтернет вдома та 10 LED-ламп, щоб залишатися зі світлом.
На сьогодні на українському ринку є шість зарядних станцій, які підходять за всіма параметрами для вищезазначених вимог. Їхні ціни, відповідно, відрізняються одна від одної.
Ми розрахували, що для роботи обігрівача, Wi-Fi роутера, оптоволокна та LED-ламп необхідна потужність станції повинна становити не менше ніж 1592 Вт.ч.
Розрахунки було проведено на наступний проміжок часу:
- Робота обігрівача – 1 година;
- 10 LED ламп – 4 години;
- Оптичний конвертор – 4 години;
- Wi-Fi роутер — 4 години.
Відповідно, для таких цілей підійдуть такі станції:
- BLUETTI PowerOak AC200P. Місткість — 2000 Вт.ч. Кількість розеток – 2. Вартість – до 79 тисяч гривень.
- Jackery Explorer 2000 Pro — Місткість — 2000 Вт.ч. Кількість розеток – 3. Вартість – до 95 тисяч гривень.
- BLUETTI AC200MAX — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 89 тисяч гривень.
- BLUETTI AC200L — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 70 тисяч гривень.
- EcoFlow DELTA 2 Max — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 131 тисячі гривень.
- Jackery Explorer 3000 Pro — Місткість — 3024 Вт.ч. Кількість розеток – 3. Вартість – до 133 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, які зарядні станції здатні забезпечити роботу пральної машинки на два цикли прання.