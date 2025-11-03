Потягнуть обігрівач, світло та інтернет: які зарядні станції врятують узимку і скільки вони коштують

За допомогою таких станцій можна залишатися в теплі, зі світлом та інтернетом на кілька годин

Регулярні відключення світла та проблеми з енергосистемою в Україні дають зрозуміти, що зима буде складною, а тому українцям заздалегідь слід готуватись до того, щоб утеплити своє житло. Обігрівачі – справжній порятунок, коли за вікном морози, а вдома холодно. А в умовах вимкнення світла допоможуть зарядні станції.

"Телеграф" розповідає, які станції мають відповідну потужність, щоб забезпечити роботу обігрівача. Водночас можна буде забезпечити роботу Wi-Fi роутера, оптичного конвертора, щоб був інтернет вдома та 10 LED-ламп, щоб залишатися зі світлом.

На сьогодні на українському ринку є шість зарядних станцій, які підходять за всіма параметрами для вищезазначених вимог. Їхні ціни, відповідно, відрізняються одна від одної.

Ми розрахували, що для роботи обігрівача, Wi-Fi роутера, оптоволокна та LED-ламп необхідна потужність станції повинна становити не менше ніж 1592 Вт.ч.

Розрахунки було проведено на наступний проміжок часу:

Робота обігрівача – 1 година;

10 LED ламп – 4 години;

Оптичний конвертор – 4 години;

Wi-Fi роутер — 4 години.

Відповідно, для таких цілей підійдуть такі станції:

BLUETTI PowerOak AC200P. Місткість — 2000 Вт.ч. Кількість розеток – 2. Вартість – до 79 тисяч гривень.

Вартість зарядної станції BLUETTI PowerOak AC200P

Jackery Explorer 2000 Pro — Місткість — 2000 Вт.ч. Кількість розеток – 3. Вартість – до 95 тисяч гривень.

Вартість зарядної станції Jackery Explorer 2000 Pro

BLUETTI AC200MAX — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 89 тисяч гривень.

Вартість зарядної станції BLUETTI AC200MAX

BLUETTI AC200L — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 70 тисяч гривень.

Вартість зарядної станції BLUETTI AC200L

EcoFlow DELTA 2 Max — Ємність — 2048 Вт.ч. Кількість розеток – 4. Вартість – до 131 тисячі гривень.

Вартість зарядної станції EcoFlow DELTA 2 Max

Jackery Explorer 3000 Pro — Місткість — 3024 Вт.ч. Кількість розеток – 3. Вартість – до 133 тисяч гривень.

Вартість зарядної станції Jackery Explorer 3000 Pro

