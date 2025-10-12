Зарядні станції різко дорожчають після відключень: що ними можна заживити і за які гроші
-
-
Ціни значно змінилися буквально за лічені дні
В Україні почали значно дорожчати зарядні станції після останніх масованих атак. Відключення світла, з якими зіткнулися в деяких містах через обстріл, підвищили попит на цю техніку.
Що потрібно знати:
- Вартість зарядних станцій зросла останнім часом до 32%
- Найбільше виросли у центрі потужніші станції
- Яке обладнання можна заживити за такі гроші під час блекауту
"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, наскільки злетіли ціни на зарядні станції. Для прикладу було взято станції різних виробників та різної потужності.
Як зросли ціни на зарядні станції
Так, наприклад, зарядна станція Jackery Explorer 500EU на 500 Вт/год. зараз у середньому коштує 20 200 гривень. При цьому ще днем раніше, 10 жовтня, її вартість становила 17 479 гривень. Виходить, що за день станція подорожчала на 15,56%. У листопаді 2022 року вона коштувала 41 826 грн.
Середня ціна на EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/год на 11 жовтня становила 36 605 гривень. Ще наприкінці вересня вона коштувала б 33 тисячі гривень. Таким чином, вартість зросла більш ніж на 10%. При цьому зазначимо, що у листопаді 2022 року така станція коштувала 95 тисяч гривень.
Станція BLUETTI AC180P на 1440 Вт/год сьогодні коштуватиме покупцям у середньому 39 538 гривень. Ще на початку жовтня її можна було придбати за 30 тисяч гривень. Ціна зросла цей період на 31,79%. Зазначимо, що восени 2023 року така станція коштувала 45 749 гривень.
На що вистачить потужності таких зарядних станцій
Мінімальної зарядної станції цього списку вистачить на базові потреби: зарядка гаджетів та інтернет.
Середня станція дозволяє підключати мультимедіа. Наприклад, телевізор та приставку.
Станція на 1500 Вт/год дозволить запитати навіть побутову техніку (важку). Наприклад, електроплиту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про десять популярних моделей зарядних станцій та ціни на них.