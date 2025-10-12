Зарядні станції різко дорожчають після відключень: що ними можна заживити і за які гроші

Ціни значно змінилися буквально за лічені дні

В Україні почали значно дорожчати зарядні станції після останніх масованих атак. Відключення світла, з якими зіткнулися в деяких містах через обстріл, підвищили попит на цю техніку.

Що потрібно знати:

Вартість зарядних станцій зросла останнім часом до 32%

Найбільше виросли у центрі потужніші станції

Яке обладнання можна заживити за такі гроші під час блекауту

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, наскільки злетіли ціни на зарядні станції. Для прикладу було взято станції різних виробників та різної потужності.

Як зросли ціни на зарядні станції

Так, наприклад, зарядна станція Jackery Explorer 500EU на 500 Вт/год. зараз у середньому коштує 20 200 гривень. При цьому ще днем раніше, 10 жовтня, її вартість становила 17 479 гривень. Виходить, що за день станція подорожчала на 15,56%. У листопаді 2022 року вона коштувала 41 826 грн.

Скільки коштує станція Jackery Explorer 500EU. Скріншот Hotline

Середня ціна на EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/год на 11 жовтня становила 36 605 гривень. Ще наприкінці вересня вона коштувала б 33 тисячі гривень. Таким чином, вартість зросла більш ніж на 10%. При цьому зазначимо, що у листопаді 2022 року така станція коштувала 95 тисяч гривень.

Скільки коштує станція EcoFlow DELTA 2. Скріншот Hotline

Станція BLUETTI AC180P на 1440 Вт/год сьогодні коштуватиме покупцям у середньому 39 538 гривень. Ще на початку жовтня її можна було придбати за 30 тисяч гривень. Ціна зросла цей період на 31,79%. Зазначимо, що восени 2023 року така станція коштувала 45 749 гривень.

Скільки коштує станція BLUETTI AC180P Скріншот Hotline

На що вистачить потужності таких зарядних станцій

Мінімальної зарядної станції цього списку вистачить на базові потреби: зарядка гаджетів та інтернет.

На що вистачить потужності 500 Вт

Середня станція дозволяє підключати мультимедіа. Наприклад, телевізор та приставку.

На що вистачить потужності 1000 Вт

Станція на 1500 Вт/год дозволить запитати навіть побутову техніку (важку). Наприклад, електроплиту.

На що вистачить потужності 1500 Вт

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про десять популярних моделей зарядних станцій та ціни на них.