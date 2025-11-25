Щоб зарядні станції не вибухали і не горіли, треба пам'ятати про три правила

Фахівці попередили, які пристрої становлять найбільший ризик

20 листопада у Києві на Кудрявському узвозі через вибух портативної станції спалахнула квартира, в Івано-Франківську через схожий інцидент сталася пожежа в офісі, співробітників якої довелося евакуювати. Це лише з одні з останніх інцидентів, пов'язаних із зарядними пристроями.

Різке зростання попиту призвело до появи на ринку великої кількості ненадійних станцій, що підвищує ризик пожеж та вибухів. "Телеграф" розповість, чому це відбувається, які моделі найбільш уразливі та як уникнути небезпеки.

Дешеві, підробні та саморобні

Як розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" керівниця відділу стратегічних комунікацій EcoFlow Ukraine Олена Гуцул, гучні інциденти із займанням пристроїв, які в новинах називають "зарядними станціями", у більшості випадків пов’язані не з конкретними фірмами, а з неякісними або саморобними виробами, що не мають базових систем безпеки.

Якщо говорити саме про EcoFlow, важливо підкреслити: наші станції не вибухають. Це технічно виключено завдяки багаторівневій системі безпеки. Усі моделі EcoFlow оснащені технологією X-Guard, яка постійно зчитує показники з 40 внутрішніх датчиків температури. Якщо хоча б один із параметрів відхиляється від норми — система миттєво переводить станцію в режим захисту та вимикає її. Це основа безпеки пояснила вона

Олена Гуцул / Фото надане співрозмовницею

У компанії наголошують, що одним із ключових елементів безпечної роботи портативних станцій є BMS-плата. Вона контролює процеси заряду та розряду, запобігає перегріву й фактично унеможливлює критичні аварійні сценарії. Саме наявність такої плати та коректна робота програмних захистів визначають, чи здатен пристрій працювати в умовах тривалого навантаження без ризику займання..

Спеціалістка звертає увагу, що найпоширеніші реальні причини займання — це використання саморобних конструкцій, перероблених автомобільних акумуляторів або товарів з "сірого ринку" якість та безпеку яких гарантувати неможливо. Такі акумулятори зазвичай розраховані на повільний заряд, але користувачі намагаються працювати з ними на високих струмах, що призводить до стрімкого нагрівання й може спричинити пожежу.

Ще одним фактором ризику є критичне перевантаження малопотужних пристроїв. У якісних моделей це відсікається автоматично, тоді як дешеві або саморобні вироби не мають захисту від перегріву та працюють на межі можливостей.

"Окремо варто згадати популярну, але небезпечну практику: кабелі типу "вилка-вилка". Ми часто говоримо про те, що це небезпечно. Але люди досі продовжують це робити", – наголошує Олена Гуцул. Вибуху чи займання така практика не спричинить, але інвертор станції гарантовано вийде з ладу. Заміна інвертора є дорогою процедурою й не покривається гарантією, тож це створює не лише технічні, а й фінансові ризики для користувача.

Небезпечний спосіб використання зарядної станції "вилка-вилка" / Tiktok: senior 1024

Неправильне зберігання — одна з найтиповіших помилок

Олена Гуцул звертає увагу, що більшість проблем із портативними станціями починаються не під час їхньої роботи, а значно раніше — у момент, коли власник просто залишає пристрій "стояти в кутку". Саме порушення умов зберігання, за її словами, є найпоширенішою помилкою користувачів.

Навіть якщо станція просто стоїть без роботи, її не можна залишати "як є". Виробник дає чіткі інструкції щодо рівня заряду, температури та періодичності технічного увімкнення. Від цього залежить довговічність батареї наголошує спеціалістка

Не менш важливий аспект — механічні пошкодження. За словами пані Гуцул, усе залежить від того, що саме сталося зі станцією. Якщо удар не зачепив акумуляторні елементи і корпус не має пробоїн, серйозних ризиків немає.

"Але якщо є навіть часткові видимі деформації батарей, станцію потрібно негайно передати в авторизований сервісний центр. Тут важливо не гадати самостійно — це питання безпеки", – зауважує вона.

Використання зарядної станції вдома

Потужність пристрою має відповідати потужності станції

Можливості зарядної станції визначаються її максимальною вихідною потужністю. Якщо модель розрахована, наприклад, на 1 кВт, сумарне навантаження під’єднаних приладів не повинно перевищувати цей показник — це базова вимога безпечної експлуатації, яка завжди зазначається в технічних характеристиках.

Перед підключенням техніки важливо враховувати не лише номінальне споживання, а й стартові навантаження окремих приладів. Деякі з них, зокрема котли або невеликі електродвигуни, у момент запуску потребують значно більшої потужності, ніж вказано на етикетці, і це може створювати критичні пікові навантаження для станції.

Коректний вибір потужності зарядної станції напряму залежить від потреб користувача. Невеликі моделі створені для живлення ноутбуків, ламп, смартфонів та іншої малопотужної техніки — вони легші, компактніші та дешевші. Натомість для роботи енергоємних приладів обирають потужніші рішення, здатні витримувати високі або стрибкові навантаження без переходу в захисний режим.

Зарядна станція EcoFlow

Небажаними для малопотужних станцій залишаються прилади з великим стартовим споживанням: фени, електрочайники, мікрохвильові печі чи насоси. Їхній запуск може перевищувати номінальні можливості моделі в кілька разів, що призводить до аварійних відключень.

Таким чином, портативні зарядні станції слід розглядати не як універсальне джерело живлення, а як обладнання, яке підбирають під конкретні потреби — від компактних рішень для базових пристроїв до високопотужних моделей для складнішої техніки.

Як розрізнити нормальну роботу від небезпечних сигналів

Окремо в "EcoFlow" "Телеграфу" пояснили, як відрізнити нормальну роботу пристрою від сигналів про несправність. Під навантаженням станція може шуміти сильніше — вмикаються вентилятори охолодження, і це нормальна робоча реакція системи безпеки.

Натомість нагрів корпусу або запах пластику для EcoFlow не характерні взагалі: у разі реальної проблеми користувач одразу побачить повідомлення в застосунку. Саме тому компанія може дозволити собі давати п’ятирічну гарантію на портативні станції і п’ятнадцятирічну — на стаціонарні рішення.

Для того, аби зарядна станція прослужила вам якомога довше та не створювала потенційно небезпечних для вашого життя та здоров’я інцидентів, варто пам’ятати про наступні правила:

Суворо дотримуватися інструкції виробника — це не формальність, а практичний набір правил безпеки;

Ніколи не використовувати кабель "вилка-вилка", навіть якщо такий метод застосовують рідні чи друзі — це прямий "квиток" до сервісного центру;

Дотримуватися правил довготривалого зберігання, особливо якщо користуєтеся станцією сезонно або рідше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що енергосистема України перебуває у складному стані, і по всій країні щодня діють графіки відключення електроенергії. З настанням морозів навантаження на мережу може зрости, що здатне погіршити ситуацію. На цьому тлі все більше українців замислюються про особисту енергонезалежність.