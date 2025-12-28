До 30 тисяч грн за 100 грам. Чому справжня чорна ікра така дорога і які види продають в Україні

Вартість ікри менша за 3000 гривень за 100 грамів може вказувати на підробку

Легально на ринку представлена лише чорна ікра аквакультурного походження. Близько двох третин світового виробництва ікри припадає на долю Китаю. Вартість якісної ікри починається приблизно від 3000 гривень за 100 грамів, тоді як преміальний продукт оцінюється від 10 000 гривень.

Про це "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

Легальна чорна ікра у всьому світі може бути лише аквакультурною, тому що вилов осетрових у дикій природі заборонено вже понад десять років.

"Осетрові перебувають на межі зникнення через відсутність контролю. Тому чорна ікра, якщо ми говоримо про легальний ринок, вона лише аквакультурна", – пояснив експерт.

Найбільшим світовим виробником став Китай – він охоплює дві третини світового ринку. Китайці обвалили ціни: раніше чорну ікру неможливо було знайти дешевше за тисячу доларів за кілограм, зараз можна вдвічі дешевше.

В Україні є близько десятка підприємств, які вирощують осетрові та мають чорну ікру. Орієнтовна ціна – 600-800 доларів за кілограм, що у перерахунку виходить 27-30 тисяч гривень.

Ікра стерляді коштує 4500-7000 гривень за 100 грамів, осетра – 6000-9000 гривень, а преміальна білуга – від 10 тисяч гривень за 100 грамів та вище.

"Чим більше береш фасування, тим вона буде дешевшою. 50 грамів буде найдорожче, якщо перерахувати на кілограм", — додав Дмитро Загуменний.

Якщо чорна ікра коштує значно дешевше за 3000 гривень за 100 грамів – це майже напевно імітація чи продукт сумнівної якості.

Експерт також розповів, яку форму упаковки ікри слід обирати – скляну тару чи жерстяну банку.