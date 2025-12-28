До 30 тысяч грн за 100 грамм. Почему настоящая черная икра такая дорогая и какие виды продают в Украине

Стоимость икры меньше 3000 гривен за 100 граммов может указывать на подделку

Легально на рынке представлена только чёрная икра аквакультурного происхождения. Около двух третей мирового производства икры приходится на Китай. Стоимость качественной икры начинается примерно от 3000 гривен за 100 граммов, тогда как премиальный продукт оценивается от 10 000 гривен.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Что нужно знать:

Легальная черная икра бывает только от рыбы, которая разводится в неволе

Китай производит две трети мирового объема икры

Качественная икра стоит от 3000 гривен за 100 граммов, а премиальная – от 10000 гривен

Легальная черная икра во всем мире может быть только аквакультурной, потому что отлов осетровых в дикой природе запрещен уже более десяти лет.

"Осетровые находятся на грани исчезновения из-за отсутствия контроля. Поэтому черная икра, если мы говорим о легальном рынке, она только аквакультурная", – объяснил эксперт.

Крупнейшим мировым производителем стал Китай – он покрывает две трети мирового рынка. Китайцы обвалили цены: раньше черную икру невозможно было найти дешевле тысячи долларов за килограмм, сейчас можно вдвое дешевле.

В Украине есть около десятка предприятий, которые выращивают осетровые и имеют черную икру. Ориентировочная цена — 600-800 долларов за килограмм, что в пересчете получается 27-30 тысяч гривен.

Икра стерляди стоит 4500-7000 гривен за 100 граммов, осетра – 6000-9000 гривен, а премиальная белуга – от 10 тысяч гривен за 100 граммов и выше.

"Чем больше берешь фасовку, тем она будет дешевле. 50 граммов будет дороже всего, если пересчитать на килограмм", — добавил Дмитрий Загуменный.

Если черная икра стоит значительно дешевле 3000 гривен за 100 граммов – это почти наверняка имитация или продукт сомнительного качества.

Эксперт также рассказал, какую форму упаковки икры следует выбирать — стеклянную тару или жестяную банку.