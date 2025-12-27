Не економте на смаку: як купити натуральну та якісну червону ікру

Якість продукту залежить від доброчесності виробника

До святкового столу завжди хочеться придбати натуральну та якісну червону ікру. Але, яку саме форму пакування варто обирати — скляну тару чи жерстяну банку.

Якісна ікра повинна мати відповідний зовнішній вигляд. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

"Червона ікра надходить до України у замороженому вигляді. Далі є два варіанти. Перший — продають одразу у заморожених лотках по пів кілограма чи кілограму. Така ікра містить лише ікру та сіль, без інших добавок. Вміст солі в ній всього 3 відсотки", — розповів Загуменний.

За словами експерта, вона і буде найсмачнішою. Перед подачею на стіл її треба просто розморозити.

Дмитро Загуменний. Фото Facebook/dmytrozagumenny

А другий варіант, за його словами, коли виробник імпортує заморожену ікру в Україну, солить її, фасує та закручує в жерстяні або скляні банки. При цьому в продукті буде більший відсоток солі.

"Часто буває, що вона є більш бюджетним варіантом, бо частина ікринокможе бути або пом'ятими, або можуть не тримати оболонку, але, з плюсів вона, як правило, дешевша", — зазначив Загуменний.

Ціни на ікру в супермаркетах України. Інфографіка Телеграф

Він підкреслив що в одного виробника ціна може відрізнятися вдвічі. Все залежить від того, наскільки ікринки однакові за розміром та кольором та яка кількість рідини у банці.

"У скляних банках ікру видно — можна оцінити розмір ікринок, їхню однорідність. У жерстяній банці нічого не видно. Це схоже на те, як брати кота в мішку. Ми точно знаємо, що це буде кіт, але ми не знаємо, якою буде його шерсть", — додав Загуменний.

Червона та чорна ікра. Фото Freepik

