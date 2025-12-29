Названі імена банків-невдах, що провалили стрес-тестування — серед них банк Суркисів і Тігіпка

Серед аутсайдерів фінансові установи, які популярні серед українців

Національний банк назвав імена банків-невдах у 2025 році — це структури, які не пройшли стрес-тестування НБУ за двома сценаріями. Воно було завершено ще цього серпня, однак регулятор опублікував імена тих, хто його провалив тільки увечері 29 грудня.

Банки тестували за двома сценаріями:

— якщо збуватимуться поточні макроекономічні прогнози Нацбанку та уряду, тобто якщо в економіці України не буде стрімких колапсів. Негативний — якщо криза в нашій економіці значно посилиться й все піде не так. Там і падіння ВВП на 3,1%, й зростання офіційної інфляції до 12,5% й курс гривні до долара на рівні 55,1 грн/$.

"Телеграф" давав опис того, що в Нацбанку вважають несприятливим — такий собі ідеальний шторм.

Тепер у звіті Національного банку опубліковані результати всіх перевірок.

За базовим сценарієм стрес-тестування Нацбанку провалили такі 6 банків:

Правекс Банк; Кредит Дніпро; Таскомбанк; Банк Львів; А – Банк; ВСТ Банк (Банк Восток).

Банки, які не пройшли стрес-тестування. Фото: звіт НБУ

За несприятливим сценарієм стрес-тест НБУ не пройшли такі 9 банків:

Правекс Банк; Банк Кредит Дніпро; Таскомбанк; Банк Львів; А – Банк; ВСТ Банк (Банк Восток); Сенс Банк; Укрексімбанк; МТБ Банк.

Банки, які не пройшли стрес-тестування. Фото: звіт НБУ

Що співпало з попередніми намітками, що їх у вересні робив "Телеграф".

Кому належать перераховані банки:

Правекс Банк належить італійській Intesa Sanpaolo S.p.A — 100% акцій;

належить італійській Intesa Sanpaolo S.p.A — 100% акцій; Банк Кредит Дніпро належить Олександру Ярославському з подвійним громадянством (Україна, Великобританія) — 100% акцій;

належить Олександру Ярославському з подвійним громадянством (Україна, Великобританія) — 100% акцій; Таскомбанк належить українцю Сергію Тігіпку (99,9% акцій) і ще 5 міноритарним акціонерам;

належить українцю Сергію Тігіпку (99,9% акцій) і ще 5 міноритарним акціонерам; Банк Львів має чотирьох найбільших іноземних акціонерів: Петурсон Маргеір з Ісландії (27,9% акцій), уряд Німеччини (7,9% акцій), швейцарський пенсійний фонд PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie (6,1%), швейцарський кооперативний банк Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (5,9% акцій) і ще 35 дрібних акціонерів;

має чотирьох найбільших іноземних акціонерів: Петурсон Маргеір з Ісландії (27,9% акцій), уряд Німеччини (7,9% акцій), швейцарський пенсійний фонд PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie (6,1%), швейцарський кооперативний банк Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (5,9% акцій) і ще 35 дрібних акціонерів; А – Банк належить українській родині Суркісів: Ігор Суркіс (33,2% акцій), Григорій Суркіс (33% акцій), Світлана Суркіс (16,9% акцій), Марина Суркіс (16,9% акцій);

належить українській родині Суркісів: Ігор Суркіс (33,2% акцій), Григорій Суркіс (33% акцій), Світлана Суркіс (16,9% акцій), Марина Суркіс (16,9% акцій); ВСТ Банк (Банк Восток) через ТОВ "Фоззі груп" на 100% належить Володимиру Котельману (Україна), Вадиму Мороховському (Україна), Лії Мороховській (Україна, Чорногорія) й ще 8-ми дрібнішим акціонерам;

через ТОВ "Фоззі груп" на 100% належить Володимиру Котельману (Україна), Вадиму Мороховському (Україна), Лії Мороховській (Україна, Чорногорія) й ще 8-ми дрібнішим акціонерам; Сенс Банк на 100% належить державі Україна в особі Кабміну;

на 100% належить державі Україна в особі Кабміну; Укрексімбанк на 100% належить державі Україна в особі Кабміну;

на 100% належить державі Україна в особі Кабміну; МТБ Банк має трьох найбільших акціонерів: Михайло Партікевич з громадянством України та Словаччини (70% акцій), Аліхані Хамед із громадянством Швейцарії (20% акцій), Юрій Кралов із України (9,9% акцій). Та ще трьох міноритарних акціонерів.

Всі дані наведені із офіційного реєстру Нацбанку.

Звісно, що потрапляння банків до цих негативних списків регулятора, не додає добрих рис в їхню репутацію, і клієнти можуть у них засумніватися із відповідними висновками по розміщенню коштів чи іншого обслуговування. Й лишається сподіватися, що це не позначиться на фінансовому стані банків в майбутньому. Й взагалі цим фінустановам найближчим часом доведеться шукати додаткові гроші, щоб виконати порушені нормативи НБУ.

До війни Нацбанк зазвичай вимагав, щоб банки-невдахи збільшували свої статутні капітали після таких проколів. Тобто щоб акціонери вклали додаткові кошти у свої структури. Але цього разу у звіті НБУ чітко вказано, що додаткова капіталізація відбудеться за рахунок прибутку (не капіталу першого рівня). Водночас банки давали такі обіцянки регулятору ще за умови оподаткування за ставкою 25%, але на кінець року її підняли до 50%. Й невідомо як це позначиться на виконанні цих зароків.

Нацбанк у звіті зазначив, що вимоги за першим (базовим) сценарієм будуть виконані вже цього тижня, тобто до кінця 2025 року. А за другим — до жовтня 2026-го.