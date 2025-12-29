Названі імена банків-невдах, що провалили стрес-тестування — серед них банк Суркисів і Тігіпка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Серед аутсайдерів фінансові установи, які популярні серед українців
Національний банк назвав імена банків-невдах у 2025 році — це структури, які не пройшли стрес-тестування НБУ за двома сценаріями. Воно було завершено ще цього серпня, однак регулятор опублікував імена тих, хто його провалив тільки увечері 29 грудня.
Банки тестували за двома сценаріями:
- Базовий — якщо збуватимуться поточні макроекономічні прогнози Нацбанку та уряду, тобто якщо в економіці України не буде стрімких колапсів.
- Негативний — якщо криза в нашій економіці значно посилиться й все піде не так. Там і падіння ВВП на 3,1%, й зростання офіційної інфляції до 12,5% й курс гривні до долара на рівні 55,1 грн/$.
"Телеграф" давав опис того, що в Нацбанку вважають несприятливим — такий собі ідеальний шторм.
Тепер у звіті Національного банку опубліковані результати всіх перевірок.
За базовим сценарієм стрес-тестування Нацбанку провалили такі 6 банків:
- Правекс Банк;
- Кредит Дніпро;
- Таскомбанк;
- Банк Львів;
- А – Банк;
- ВСТ Банк (Банк Восток).
За несприятливим сценарієм стрес-тест НБУ не пройшли такі 9 банків:
- Правекс Банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- Таскомбанк;
- Банк Львів;
- А – Банк;
- ВСТ Банк (Банк Восток);
- Сенс Банк;
- Укрексімбанк;
- МТБ Банк.
Що співпало з попередніми намітками, що їх у вересні робив "Телеграф".
Кому належать перераховані банки:
- Правекс Банк належить італійській Intesa Sanpaolo S.p.A — 100% акцій;
- Банк Кредит Дніпро належить Олександру Ярославському з подвійним громадянством (Україна, Великобританія) — 100% акцій;
- Таскомбанк належить українцю Сергію Тігіпку (99,9% акцій) і ще 5 міноритарним акціонерам;
- Банк Львів має чотирьох найбільших іноземних акціонерів: Петурсон Маргеір з Ісландії (27,9% акцій), уряд Німеччини (7,9% акцій), швейцарський пенсійний фонд PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie (6,1%), швейцарський кооперативний банк Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (5,9% акцій) і ще 35 дрібних акціонерів;
- А – Банк належить українській родині Суркісів: Ігор Суркіс (33,2% акцій), Григорій Суркіс (33% акцій), Світлана Суркіс (16,9% акцій), Марина Суркіс (16,9% акцій);
- ВСТ Банк (Банк Восток) через ТОВ "Фоззі груп" на 100% належить Володимиру Котельману (Україна), Вадиму Мороховському (Україна), Лії Мороховській (Україна, Чорногорія) й ще 8-ми дрібнішим акціонерам;
- Сенс Банк на 100% належить державі Україна в особі Кабміну;
- Укрексімбанк на 100% належить державі Україна в особі Кабміну;
- МТБ Банк має трьох найбільших акціонерів: Михайло Партікевич з громадянством України та Словаччини (70% акцій), Аліхані Хамед із громадянством Швейцарії (20% акцій), Юрій Кралов із України (9,9% акцій). Та ще трьох міноритарних акціонерів.
Всі дані наведені із офіційного реєстру Нацбанку.
Звісно, що потрапляння банків до цих негативних списків регулятора, не додає добрих рис в їхню репутацію, і клієнти можуть у них засумніватися із відповідними висновками по розміщенню коштів чи іншого обслуговування. Й лишається сподіватися, що це не позначиться на фінансовому стані банків в майбутньому. Й взагалі цим фінустановам найближчим часом доведеться шукати додаткові гроші, щоб виконати порушені нормативи НБУ.
До війни Нацбанк зазвичай вимагав, щоб банки-невдахи збільшували свої статутні капітали після таких проколів. Тобто щоб акціонери вклали додаткові кошти у свої структури. Але цього разу у звіті НБУ чітко вказано, що додаткова капіталізація відбудеться за рахунок прибутку (не капіталу першого рівня). Водночас банки давали такі обіцянки регулятору ще за умови оподаткування за ставкою 25%, але на кінець року її підняли до 50%. Й невідомо як це позначиться на виконанні цих зароків.
Нацбанк у звіті зазначив, що вимоги за першим (базовим) сценарієм будуть виконані вже цього тижня, тобто до кінця 2025 року. А за другим — до жовтня 2026-го.