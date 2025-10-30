Нові обмеження на перекази та картки з'являються в Україні: яка цього разу ідея в нардепів

Хто ризикує потрапити до чорного списку Нацбанку і чим це загрожує

В Україні можуть на 24 місяці запровадити нові обмеження на фінансові операції, а саме: на максимально припустиму кількість карток/рахунків/електронних гаманців, платежів і суми, що дозволять переказувати одній фізособі, фізособі-підприємцю, юрособі.

Ці всі обмеження планують запровадити до користувачів, яких фінустанови віднесуть до так званого реєстру дропів. Відповідний законопроєкт № 14161 ініціювали п’ятеро нардепів: Ярослав Железняк, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко, Олексій Устенко, Галина Васильченко. А Нацбанк раніше повідомляв, що брав участь в його розробці.

Офіційна назва нового чорного списку — Реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю. Його має створити та обслуговувати Національний банк, а інформацію про людей і бізнес до нього вноситимуть банки, фінансові компанії, платіжні та поштові організації.

Вони повідомлятимуть про факти передачі клієнтами права користування своїми рахунками/електронними гаманцями з грошима третій особі без відповідного юридичного оформлення (без офіційної довіреності). Нацбанк давно називає таких передавачів "дропами" і в пояснювальній записці до законопроєкту повідомив, що за 6 місяців 2024 року тільки двома найбільшими банками України було виявлено 80 тис. клієнтів, причетних до схем дропів.

Після прийняття законопроєкту й набуття чинності закону такі особи потраплятимуть в новий реєстр і до них застосовуватимуться вище наведені обмеження.

Раніше припускалось, що так званим дропам можуть взагалі заборонити мати банківські рахунки. Та законопроєкт №14161 цього не передбачає з перших кроків. Після потрапляння в реєстр користувачів тільки обмежать в фінансових послугах, а повну заборону вони можуть отримати після фіксації порушень нових лімітів і обмежень.

Фінустанови зобов'яжуть перевіряти, чи є клієнт у Реєстрі осіб, платіжні операції яких вимагають посиленого контролю. Обов'язково це робитимуть у таких випадках:

Перед встановленням ділових відносин з фізичною особою або торговцем, тобто перед відкриттям рахунку та початком обслуговування. При зміні даних користувача рахунку. При підтвердженні особи в системах інтернет-банкінгу чи мобільних застосунках. Як перший раз, так під час перереєстрації. При здійсненні платіжного моніторингу та інших формах взаємодії з користувачами. При кожній зміні/додаванні нового коду категорії діяльності торговця.

Інформація про особу зберігатиметься у реєстрі щонайменше три роки з моменту останнього внесення запису.

Законопроєктом № 14161 суттєво розширюються повноваження Національному банку й два важливі моменти віддаються йому на розсуд. Зокрема, в документі не вказуються конкретні дії/порушення, за які люди та бізнес потраплятимуть в новий реєстр НБУ. А також не виписані нові обмеження для них: скільки саме порушникам залишать рахунків, електронних гаманців, які саме суми буде дозволено переказувати. За законопроєктом, це все Нацбанк визначатиме самостійно та затверджуватиме своїми документами.

При цьому людям та бізнесу дозволять перевіряти, чи не потрапили вони до реєстру Нацбанку, і оскаржувати це, якщо були допущені помилки.