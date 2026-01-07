Світло перемагає темпряму: як виглядає вечірній Харків (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Люди з радістю гуляють та фотографуються на новорічних локаціях Харкова
Попри суворі графіки відключень світла в Харкові відчувається новорічна атмосфра. Неймовірні за кольором та формами прикраси на вулицях міста освітлюють радісні обличчя дітлахів та їх батьків.
Навіть коли відсутня електроенергія, святкова ілюмінація надає місту особливого шарму. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як виглядають вчірні вулиці цього неповторного міста.
На вулицях Харкова, попри темряву, доволі багато перехожих та автомобілів. Дехто гуляє з дітьми біля прикрашеної ялинки та фотографується на тлі святкової ілюмінації.
Дехто поспіхом проходить яскраво освітлені святкові локації, поспішаючи в своїх справах. А дехто зупиняється та з дяким мподивом розглядає дивовижні артоб'єкти.
Різні за формою, кольором та яскравістю прикраси дивують уяву харків'ян та гостей міста. А також нагадують їм про надію, що пробивається, як світло через темряву.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові придумали оригінальний спосіб боротьби з бурульками.