Світло перемагає темпряму: як виглядає вечірній Харків (фото)

Вадим Михальченко ,
Святково прикрашені вулиці Харкова Новина оновлена 07 січня 2026, 23:27
Святково прикрашені вулиці Харкова. Фото Колаж "Телеграфу"/Ян Доброносов

Люди з радістю гуляють та фотографуються на новорічних локаціях Харкова

Попри суворі графіки відключень світла в Харкові відчувається новорічна атмосфра. Неймовірні за кольором та формами прикраси на вулицях міста освітлюють радісні обличчя дітлахів та їх батьків.

Навіть коли відсутня електроенергія, святкова ілюмінація надає місту особливого шарму. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як виглядають вчірні вулиці цього неповторного міста.

На вулицях Харкова, попри темряву, доволі багато перехожих та автомобілів. Дехто гуляє з дітьми біля прикрашеної ялинки та фотографується на тлі святкової ілюмінації.

Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Діти на вулицях вечірнього Харкова
Діти на вулицях вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов

Дехто поспіхом проходить яскраво освітлені святкові локації, поспішаючи в своїх справах. А дехто зупиняється та з дяким мподивом розглядає дивовижні артоб'єкти.

Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов

Різні за формою, кольором та яскравістю прикраси дивують уяву харків'ян та гостей міста. А також нагадують їм про надію, що пробивається, як світло через темряву.

Вулиці вечірнього Харкова дивують дітлахів
Вулиці вечірнього Харкова дивують дітлахів. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов
Вулиці вечірнього Харкова
Вулиці вечірнього Харкова. Фото Ян Доброносов

#Харків #Прикраси #Місто #Репортаж #Ян Доброносов