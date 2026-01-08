Долар в Україні підскочив до 43, євро вже за 50 грн. Що буде з курсом далі та які прогнози

Ще восени аналітики прогнозували можливе поступове ослаблення гривні

У четвер, 8 січня, курс долара та євро сягнув свого максимуму на початку 2026 року. Так, долар наразі по 43 грн, а євро — по 50 грн. Однак експерти заспокоюють, наголошуючи, що цей стрибок — сезонне явище.

Що треба знати:

Курс іноземної валюти фактично піднявся на 1-2 %

Цей стрибок виглядає вражаючим через круглі суми, однак фактично — сезонне явище

Незабаром відбудеться відкат курсу

Як зазначив "Телеграфу" інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса, стрибок іноземної валюти зараз — це сезонне явище, яке відбувається практично щороку. Адже у грудні йдуть великі витрати в бюджеті країни, а у січні курс може підстрибнути.

"Я вам так скажу, це підвищення у 1-2% взагалі ні про що для валют. Тому сіяти якусь паніку, зайве", — наголошує експерт.

Водночас він додає, що скоро відбудеться відкат і валюта повернеться до інших значень. Але які саме показники слід чекати українцям, Фурса не може сказати. Він наголошує, що зараз прогнозувати такі стрибки немає сенсу.

Курс долара 8 січня. Дані: Мінфін

Курс євро 8 січня. Дані: Мінфін

Схожу думку висловив і Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ". Він каже, що різке зростання офіційних курсів валют (як власне і на міжбанку, і на готівковому ринку) може здатися несподіваним, проте для учасників фінансового ринку це було очікуваним розвитком подій. Ще восени аналітики прогнозували можливе поступове ослаблення гривні, і нинішні зміни відображають не хаотичні процеси, а планомірні дії, продиктовані економічними показниками.

"За стабільної облікової ставки та високого рівня міжнародних резервів, що перевищують $57 млрд, Нацбанк має достатньо ресурсів для контрольованих валютних операцій. Поточна корекція курсу враховує інфляційні тенденції, реальну купівельну спроможність гривні та загальну цінову ситуацію в економіці. При цьому надмірні резерви не застосовуються для радикального стримування попиту — ринок залишається відносно збалансованим", — пояснює експерт.

Він пояснює, що додаткові орієнтири для регулятора визначаються державним бюджетом та рекомендаціями міжнародних фінансових партнерів, зокрема МВФ. Також не можна ігнорувати внутрішні фактори, зокрема ускладнення в енергетичному секторі, що впливає на макрофінансову стабільність.

Сезонні чинники теж відіграють роль. Наприкінці року зростає попит на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку через бюджетні виплати, премії та інші бонуси. Це підвищує купівельну активність населення та стимулює попит на іноземну валюту.

Динаміка курсу долара грудень 2025-січень 2026. Дані: Мінфін

Динаміка курсу євро грудень 2025-січень 2026. Дані: Мінфін

Однак, Лєсовий наголошує, що у порівнянні з кінцем 2024 року ситуація значно стабільніша.Тоді регулятор витратив близько $5,3 млрд для стримування надлишкового попиту, який перевищував пропозицію на 30-40%. Нині розрив складає близько 10%, з тенденцією до зниження до кінця місяця.

Тобто рішення НБУ збільшити офіційні курси формується під впливом комплексу факторів — макроекономіки, сезонності, зовнішніх зобов’язань та внутрішніх викликів. Саме вони визначають поточну динаміку курсу, а не ситуативні коливання.

Експерт додає: "Окремо всіх хвилює курс євро. Нагадаю, що вартість євровалюти визначається світовими котируваннями пари долар/євро та внутрішнім співвідношенням долара до гривні. При відносно стабільному світовому курсі (станом на сьогоднішній ранок 1,16–1,17 долара за євро) основним фактором впливу стає внутрішній курс гривні до долара. Таким чином курс євро залежить і від зовнішніх, і від внутрішніх показників. Готівковий ринок часто реагує швидко на зміни курсу, що призводить до розширення спреду (різниці між купівлею та продажем), який сьогодні коливається від 0,3 до 0,9 грн за євро. Очікується, що ці коливання поступово стабілізуються, і ринок повернеться до прогнозованого рівня".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна чекати, що у 2026 курс долара та євро буде нижчим, ніж у 2025.