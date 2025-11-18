Дизель в Україні різко дорожчає з двох причин: яких цін чекати надалі

Експерти розповіли, що насправді душить економіку РФ та як це впливає на ринок пального

Літр дизеля вже подорожчав на 2 гривні за останні два тижні, а експерти попереджають — це ще не межа. До кінця року водіям доведеться викласти ще щонайменше 3 гривні більше за кожен літр палива. При цьому ціна інших видів залишається стабільною, що створює безпрецедентну ситуацію на світовому ринку.

Чому дизельне пальне в Україні продовжує дорожчати всупереч стабільності нафти, як американські санкції проти російських нафтогігантів та удари по НПЗ впливають на світовий ринок, і чому російській економіці залишилось недовго чекати до краху, з'ясовував "Телеграф".

Дизель дорожчає на очах: закупівельна ціна зросла на 6 гривень за місяць

На ринку склалась нетипова ситуація. Нафта стабільна, бензин стабільний, а дизельне пальне різко дорожчає. За останній місяць закупівельна вартість зросла майже на 6 гривень за літр, розповідає Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95.

Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95

Українські імпортери вже відчули це на собі, і ціни на АЗС почали зростати. За останні два тижні дизель подорожчав у середньому на 2 гривні за літр. Експерт прогнозує, що зростання може сягнути ще 3 гривень за літр найближчим часом.

Я думаю, що ще десь в межах 3 гривень за літр може бути зростання, Сергій Куюн.

Причин для такого стрибка багато, і вони склалися в один момент, каже експерт. Серед них — українські атаки по російських заводах, американські санкції, зупинка великого сербського НПЗ та нові обмеження від Євросоюзу.

Українські удари по НПЗ та санкції США: як Росія втрачає експортні можливості

Атаки по російських нафтопереробних заводах мають відчутний ефект. Росія зменшує виробництво та скорочує експорт дизпалива на світовий ринок, що тисне на ціни.

"Росіяни зменшують виробництво, зменшують експорт на світовий ринок. Відповідно, це свій вплив має", — пояснює Куюн.

Удар по Новоросійську

Особливо відчутними стали удари по нафтопортах у Новоросійську та Туапсе. Це найбільші канали експорту нафти для Росії, і їх ураження створює серйозні проблеми.

"Це дуже серйозний сигнал, це дуже великий канал експорту. І мені здається, що це насправді є найбільш таким вузьким місцем", — наголошує експерт.

Втім, заводів у росіян багато, без пального вони не залишаться. Але якщо вони залишаться без експорту нафти або він знижуватиметься, це буде дуже відчутно в економічному плані, вважає паливний експерт.

До цього додались американські санкції. У жовтні адміністрація Трампа вперше за свою каденцію запровадила серйозні економічні санкції проти РФ. Під удар потрапили дві найбільші російські нафтовидобувні компанії — Лукойл та Роснафта, а також їхні дочірні структури.

Це означає заборону будь-якої співпраці з цими компаніями та їхніми підрозділами за кордоном. Європейські банки та бізнес більше не хочуть працювати з росіянами, щоб не потрапити під вторинні санкції.

Сербський завод зупинився, Румунія та Болгарія націоналізують активи

Сербський завод NIS

Через санкції зупинився великий сербський завод NIS, контрольний пакет якого належить російському Газпрому. Це підприємство забезпечувало більшість палива в Сербії, включно з бензином та авіапаливом.

"Через санкції зупинився великий сербський завод. І регіон, який купував пальне, почав його скуповувати там, де ми купуємо. І це теж тисне на ринок", — розповідає Куюн.

Санкції США заблокували партію нафти для цього заводу. Танкер з мільйоном барелів казахстанської нафти прибув до хорватського порту, але вантаж так і не доставили до Сербії.

Румунія та Болгарія тим часом розглядають можливість націоналізації активів Лукойлу на своїй території. Компанія намагається продати свій румунський НПЗ Petrotel вже майже десять років, але безуспішно.

До 21 листопада Лукойл мав продати або списати свої міжнародні активи, які компанія будувала десятиліттями. Власники вже готуються до можливої втрати активів у країнах, де вони розташовані.

19-й пакет санкцій ЄС: чи відчутним буде удар по нафті та тіньовому флоту

Євросоюз 23 жовтня затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону імпорту російського зрідженого газу — через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Також пакет посилює заборону на співпрацю з Роснафтою та Газпром нафтою. Під санкції потрапили ще 117 танкерів тіньового флоту, що збільшує загальну кількість підсанкційних суден до 558.

Важливою частиною пакета стала заборона на купівлю нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, незважаючи на кількість посередників. Це закриває лазівку, через яку Індія та Туреччина постачали до Європи пальне, зроблене з російської сировини.

"Там і 19-й пакет санкцій Євросоюзу, який забороняє імпорт з країн, які переробляють російську нафту. Коротше, в результаті маємо от такий безпрецедентний випадок, коли нафта стабільна, а дизпальне летить вгору", — каже Куюн.

Що буде з цінами до кінця року: прогнози експертів

Експерт прогнозує, що кінець року буде досить напруженим для паливного ринку. До 21 листопада набирають чинності санкції проти Лукойлу та Роснафти. Під питанням робота заводів у Румунії та Болгарії.

"Це ринки, де ми купуємо. І якщо там ці заводи зупиняться, то, відповідно, вони почнуть теж тиснути на ринок. І, відповідно, це теж буде додатковий попит. І нам доведеться конкурувати з покупцями, яким буде потрібне пальне з нових напрямків", — пояснює Куюн.

Крім того, росіяни продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України. Одним словом, напруга на ринку, зокрема по дизелю, збережеться. Дефіциту, швидше за все, не буде, але й особливого профіциту теж не буде. Ціна залишатиметься в тонусі.

З бензином та скрапленим газом ситуація спокійніша. Немає передумов для якогось суттєвого подорожчання.

Російська нафта впала до $36 за барель: мінімум за 2,5 роки

Ціна російської нафти Urals опустилася до 36,61 долара за барель

Тим часом ціна російської нафти впала до 36 доларів за барель — мінімуму з березня 2023 року. Через ризик вторинних санкцій з боку адміністрації Трампа покупці скорочують закупівлі, що тисне на вартість.

Різке падіння зафіксували на відвантаженнях з Новоросійська, аналогічна динаміка спостерігалася і в Балтиці. Зниження відбулося на тлі американських санкцій проти Роснафти та Лукойлу.

Частина переробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припиняють закупівлі та переходять на альтернативні поставки. Urals торгується зі знижкою до Brent — до 23,52 долара за барель.

Падіння цін зменшує нафтогазові доходи, які дають близько чверті бюджету РФ, ускладнюючи фінансування армії.

Росії чекати недовго: дефіцит більший за резерви

Іван Ус, експерт Інституту стратегічних досліджень, впевнений — Росію душать економічно, і чекати їй залишилось недовго.

Паливна криза в РФ навряд чи серйозно позначиться на Україні, тому що ми не купуємо пальне в Росії. Хоча слід розуміти вплив на глобальні тренди — нестача пального призводить до зростання світових цін, вважає експерт.

Іван Ус, експерт Інституту стратегічних досліджень

"Коли були запроваджені санкції проти Роснафти та Лукойла, відбулося зростання світових цін з 62 до 67 доларів за барель. І це саме була реакція, але, знаєте, це такий локальний момент, а є загальний світовий тренд", — пояснює Ус. Він що ціни падатимуть вниз. Тому будь-яке зростання і проблеми в Росії не зможуть довго тримати ціни високими. Світовий попит на нафту менший за пропозицію.

"Поквартально не очікують, що до кінця 2026 року попит на нафту перевищить її пропозицію", — каже експерт.

Індія скорочує закупівлі, танкери використовують як сховища

Україна купує частину нафтопродуктів в Індії. А Індія купує нафту в Росії. Зараз цей "краник" прикривається, і Україні доведеться шукати нові джерела поставок.

Але є нюанс. У 2020 році частка Росії в імпорті Індії складала лише 1,4 відсотка. Нинішнє зростання експорту до Індії — це тимчасове явище.

"Я думаю, що воно обумовлене тим, що вони хочуть зараз набрати російську нафту, а потім відмовити, щоб Трамп бачив, "а ми не купуємо російську нафту", — пояснює Ус.

Зараз багато танкерів у світі використовуються не для перевезення нафти, а як зберігання. Реально є багато нафти, просто продавці граються, створюючи враження кризи для підтримання вищих цін.

Нафтогазові доходи падають, дефіцит зростає

Вперше за цей рік у Росії просіли ненафтогазові доходи бюджету. У жовтні вони впали на 4 відсотки. До цього додаються проблеми з нафтогазовими доходами.

"Російські економісти, і навіть далеко не опозиційні, вже починають піднімати питання: "А взагалі як цей рік Росія закриє", — каже Ус.

Зазвичай у грудні завжди великі трати бюджету — покривають борги попереднього року. А виходить так, що не вдається їх покрити.

Дефіцит бюджету на 1 листопада становить 4,2 трильйона рублів. А ліквідна частина Фонду національного благополуччя — 4,1 трильйона рублів. Фраза про те, що можна взяти гроші з резервів, вже не працює. Грошей у резервах менше, ніж дефіцит.

Далі треба йти на дуже непопулярні заходи, такі як, наприклад, підвищення податків, Іван Ус.

Кожного тижня в Росії з'являється новина про якийсь новий збір, який хочуть запровадити. Екологічний збір, утилізаційний збір на автомобілі та інші. Це все спроби заткнути дірку в бюджеті.

Чи вплине паливна криза в Росії на ситуацію в Україні

Максим Гардус, політолог, фахівець із стратегічних комунікацій, вважає, що передумов впливати на ситуацію в Україні прямо чи опосередковано паливна криза в Росії не має.

Експерт Максим Гардус

Причина — Україна не купує нафтопродукти з Росії. Основні постачальники для України — Польща (15%), Греція (14%), Туреччина (12%), Литва (12%), США (11%), Індія (18% дизелю).

"З іншого боку, скорочення обсягів переробки всередині Росії призводить до накопичення сирої нафти, яку РФ намагається перенаправити на експорт — у тому числі до країн із НПЗ, які потім постачають нафтопродукти на глобальний ринок. Адже альтератива — закрити свердловини, що абсолютно нелогічно. Серед таких країн у нашому регіоні: Туреччина, Греція, Угорщина, Словаччина, Чехія.

Втім, це не створює додаткових переваг для України, а лише підкреслює ризик потрапляння до нас "відмитих" продуктів із російської нафти. Саме тому ми виступаємо за вторинні санкції на такі потоки", — пояснює Максим Гардус.

Проте вплив на ціни в Україні — мінімальний. Внутрішній дефіцит пального в РФ майже не впливає на імпортні ціни в Україні.

"Тож паливна криза в Росії — це наслідок вдалої стратегії України щодо зниження енергетичного потенціалу країни-агресора. Вона шкодить економіці РФ, але майже не впливає на забезпечення паливом України", — підсумував експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп примушує "Лукойл" розпродати закордонні активи. З глобальної карти енергетики Росія починає зникати не тому, що у неї закінчується нафта, а тому, що її більше ніхто не хоче купувати.