Акцизи вдарять по гаманцях: наскільки подорожчає пальне в Україні з 1 січня

Країнам Європи постачають бензин усі, починаючи від США і закінчуючи Китаєм

Дефіциту дизеля в країнах Європи бути не може, оскільки вони відкриті для постачання нафтопродуктів з усього світу. На європейський ринок заходило навіть паливо із Китаю.

Американські компанії методично витісняють з європейського ринку російський ресурс і з нафти, і з нафтопродуктів, і з природного газу. Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" "Чи будуть черги на заправках в Україні? Остаточну відповідь на запитання" розповів енергетичний експерт, головний редактор видання "НафтаРинок" Олександр Сіренко.

Що потрібно знати:

З 1 січня в Україні зростають акцизи на пальне

Найбільше на АЗС подорожчає дизель – приблизно на 2 гривні

У перші дні січня на АЗС ще реалізовуватиметься старе паливо

За його словами, американський дизель великими танкерами по 80-120 тисяч тонн системно заходить до Європи з Х’юстона.

"Тому дефіцит дизеля в Європі — це якась нісенітниця. Він може бути там 15 хвилин, і одразу хтось надасть пропозицію", — розповів експерт.

Подорожчання палива

При цьому, 1 січня на паливо піднімаються акцизи, що нараховуються у валюті, що є, за словами експерта, "історією, що прогнозується".

"На бензин буде 300.8 євро на 1000 літрів замість 271,7 – різниця 29.1 євро. На дизель буде 253,8 євро замість 215.7 – різниця 38 євро. Зріджений газ подорожчає на 25 євро на 1000 літрів", – прокоментував Олександр Сіренко.

Проте, як зауважив експерт, найбільше подорожчає дизель, і ціни на АЗС можуть піднятися на дві гривні.

У той же час все буде залежати від курсу і ситуації в той момент. 1 січня може статися зростання, але не настільки, наскільки збільшаться податки, зазначив він.

"І першу половину січня ми будемо використовувати паливо, що залишилося", — вважає експерт з енергетики.

