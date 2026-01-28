Не псуються місяцями і зараз за пів ціни: які товари в "АТБ" вигідно набрати наперед

Ці продукти можна сміливо брати більше

Великі мережі супермаркетів постійно влаштовують акції та розпродажі для покупців. Знижки сягають 50 відсотків, а іноді й більше. Проте не всі товари варто купувати про запас навіть за вигідною ціною.

"Телеграф" з'ясував, які продукти та побутові товари можна сміливо брати більше під час акцій, щоб заощадити сімейний бюджет.

Які товари купувати про запас

Досвідчені покупці знають, що найкраще запасатися товарами, які не псуються тривалий час. Побутова хімія зберігається роками, тому пральні порошки, гелі, кондиціонери та засоби для миття посуду можна сміливо брати великими упаковками. Те саме стосується засобів гігієни – зубних паст, шампунів, мила, прокладок та туалетного паперу.

З продуктів харчування довго зберігаються крупи, макарони, олія, цукор, сіль та консерви. Кава, чай та згущене молоко також не псуються місяцями. Заморожені овочі, ягоди, риба та м'ясо можуть лежати в морозилці півроку і більше.

Що зараз можна вигідно купити про запас в "АТБ"

Зараз у мережі "АТБ" діють акції на товари, які ідеально підходять для покупки про запас. Знижки на побутову хімію, каву, чай та консерви триватимуть до 3 лютого. Це хороша нагода запастися всім необхідним за вигідною ціною.

Побутова хімія:

Пральний порошок Tide Aqua Puder Color (1,8 кг): 209 грн замість 354,5 грн (знижка 51%)

Кондиціонер для білизни Lenor "Пробудження весни" (0,987 л): 124,9 грн (знижка 50%, доступні різні аромати)

Ціни на деякі види кондиціонерів і пральних порошків знижені вдвічі

Кава:

Carte Noire розчинна сублімована (140 г): 249,9 грн замість 501,5 грн (знижка 50%)

Ambassador Majestic в зернах (1 кг): 565,9 грн замість 1015,3 грн (знижка 44%)

Ambassador Dark Roast мелена (225 г): 131,9 грн замість 236,5 грн (знижка 44%)

Ціни на каву в "АТБ"

Чай Мономах:

"1001 Nights" суміш чорного та зеленого з ароматом винограду (30 пакетиків): 32,5 грн замість 54,7 грн (знижка 40%)

"Exclusive Green Tea" зелений китайський (28 пакетиків): 28,7 грн замість 47,9 грн (знижка 40%)

"Earl Grey" чорний з ароматом бергамоту (45 пакетиків): 35,9 грн замість 59,9 грн (знижка 40%)

Чай "Мономах" в асортименті

Рибні консерви:

Riga Gold лосось подрібнений з овочами (230 г): 57,7 грн замість 80,4 грн (знижка 28%)

Riga Gold сардина натуральна з оливковою олією (240 г): 62,9 грн замість 87,6 грн (знижка 28%)

Боцман сардина натуральна з олією (230 г): 55,1 грн замість 76,6 грн (знижка 28%)

Рибні консерви зі знижкою

На що звертати увагу під час покупок

Купуючи товари про запас, обов'язково перевіряйте термін придатності. Великі упаковки майже завжди вигідніші за маленькі, якщо рахувати вартість на одиницю ваги. Орієнтуйтеся на акції та сезонні розпродажі, адже саме тоді можна заощадити найбільше.

Не варто купувати про запас продукти, що швидко псуються, навіть якщо на них велика знижка. Краще взяти товари, які точно використаєте протягом кількох місяців.

