Вчителі в Україні заробляють уже менше охоронців: які у них зарплати

Підвищення зарплат вчителям уже не за горами

Середня зарплата охоронця в Україні стрімко зростає. У деяких місцях трудящим на цій професії вже платять більше, ніж декому на роботі, для якої потрібна профільна освіта.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.

Згідно з інформацією сайту, зараз (січень 2026 р.) середня заробітна плата охоронця в Україні становить приблизно 20 тисяч гривень. Це на 94 відсотки більше, ніж у 2023 році, коли в середньому за таку працю платили 10 300 гривень.

Зарплатня охоронця в Україні

Водночас, наприклад, зарплати вчителів показали значно скромніше зростання за той же період часу — 41 відсоток. Якщо у 2023 році вчителька початкових класів могла розраховувати приблизно на 13 500, то зараз у середньому на такій посаді одержують близько 19 тисяч.

Зарплатня вчителя в Україні

Таким чином виходить, що зарплата вчителя зараз зростає вдвічі повільніше, ніж у охоронця, оплата праці якого вже вирвалася вперед.

Але важливо не забувати, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. освітян:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки можна заробити офіціантом у Буковелі у 2026 році.