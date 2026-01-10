Воронєж під масованою атакою: яка жирна ціль там є і що відомо про наслідки удару (відео)

Аеродром "Балтимор" активно використовується для завдання ударів по Україні

Російське місто Воронєж потрапило під атаку безпілотників, які летіли в бік військового аеродрому "Балтимор" на південному заході міста. Один з дронів ймовірно в результаті роботи російської ППО врізався в будинок і вибухнув.

В місті є руйнування, влада повідомляє про щонайменше чотирьох постраждалих.

Так, у Воронежі в суботу, 10 січня, оголошена дронова небезпека. Один з безпілотників влетів у багатоповерхівку.

"Пропагандисти заявляють, що Україна нібито запустила дрони "прицільно по житлових будинках". Проте навіть місцеві іншої думки — повідомляють, що безпілотники десятками летять у бік аеродрому "Балтимор", — йдеться в повідомленні.

Також, оприлюднено кадри влучання БПЛА в будинок. Припускається, що сталось внаслідок впливу систем РЕБ.

"Воронєж. Російське ППО в комплексі з РЕБ — найвлучніше ППО в світі. Правда, є нюанс", — йдеться в повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що пролунало щонайменше 25 вибухів.

Також росіяни пишуть, що це наймасованіша атака за останній час. Всіх закликають залишатись в укриттях.

"Наймасовіша атака на Воронеж останнім часом все ще продовжується. Залишайтеся в укритті! Не забувайте про правила безпеки!", — йдеться в повідомленні.

В атаці чомусь звинувачують ЗСУ, хоча підтвердження цієї інформації немає. Так, внаслідок влучання в житловий будинок пошкоджено 5 квартир.

"ЗСУ атакували місто дронами типу "Лютий". За словами очевидців, один із БПЛА врізався у верхні поверхи багатоповерхової будівлі у північній частині лівого берега. Також в одному з районів дрон звалився на приватний будинок", — пишуть в пабліку.

Також росіяни скаржаться, що їх не попередили про атаку. Сигналу повітряної тривоги до початку вибухів не було.

"На жаль, на популярне питання — "чому немає сирен?" — ми не можемо дати відповіді", — зазначено в повідомленні.

Під час атаки на Вороніж постраждали чотири людини, повідомив губернатор Олександр Гусєв. Уражено сім житлових багатоповерхівок, а також сім приватних будинків. 17 БПЛА нібито було знищено або придушено.

Що відомо про аеродром Балтимор

Балтимор — військовий аеродром у Радянському районі міста Воронеж. На аеродромі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії оснащений літаками Су-34. Він активно використовується для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський удар "Орєшніком" у ніч на 9 січня не мав глобальної військової цілі. Росія не намагалась вразити газову чи енергетичну інфраструктури — це було послання для Європи.