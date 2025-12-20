Річка, яка мала б дати воду 1,5 млн людей, смердить та забруднена: що відбувається в Кривому Розі (фото)

У Кривому Розі знову скаржаться на стан річки Саксагань

Річка Саксагань у Кривому Розі вкотре потерпає від екологічної проблеми. Місцеві повідомили, що в ній повно нечистот, а вода сильно смердить.

Що потрібно знати:

Напередодні в річці виявили речовини ймовірно органічного походження

Площа забруднення становила близько 4 гектарів, тоді вода мала жовтий колір і не мала запаху

Саксагань уже давно є сильно забрудненою

Додаткову загрозу становлять шахтні води

Відповідне відео з'явилось в регіональному телеграм-каналі. Зазначимо, що днями виявили забруднення Саксагані речовинами ймовірно органічного походження. Наразі результати експертизи ще не готові, проте попередньо — це "залишки продуктів переробки рослинної сировини".

Щоправда в момент забруднення речовина у воді буда жовтого кольору і не пахла. Загалом площа забруднення склала близько чотирьох гектарів. Наразі не повідомляється, чи є поточний стан річки наслідком попереднього забруднення біля вулиці Гранітної в Покровському районі.

Жовта вода в Саксагані

За даними екологів від листопада 2025 року, Саксагань — сильно забруднена річка. За вмістом хлоридів, сульфатів та сухого залишку показники не відповідають навіть гранично допустимим концентраціям.

Ба більше, до "скидів" забрудників у Саксагань можуть доєднуватися і шахтні води. Такий витік реєстрували в серпні. Шахтні води настільки солоні, що придатні для життя тільки деяких бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що річку Саксагань планували зробити головною водною артерією району. Вона мала забезпечувати водою майже 1,5 млн осіб після руйнації росіянами Каховської ГЕС.