На Дніпропетровщині висохла річка: у чому причина (фото, мапа)

Мешканці Камʼянського району повідомляли про массовый мор риби на річці Саксагань.

Рівень води у річці Саксагань у Кам'янському районі Дніпропетровщини суттєво знизився. Обміліли притоки, деякі раніше повноводні заводи пересохли.

Про це свідчать кадри, що з'явилися в мережі. Фото опубліковані в Telegram.

У дописі зазначається, що через обміління річки, села Кам'янського району забезпечуватимуть привізною водою.

Також в мережі шириться інформація, що Міндовкілля звернулося до Криворізької міської ради з проханням привести у належний стан комунікації центрального водопостачання.

Мешканці Камʼянського району повідомляли про массовый мор риби на річці Саксагань.

У липні повідомлялося, що у рамках щомісячного моніторингу якості водойм міста у Кривому Розі в червні досліджували воду в річках Інгулець та Саксагань. Про результати лабораторних досліджень повідомляє управління екології виконкому Криворізької міської ради. Показники якості води у річці Інгулець у межах санітарно-гігієнічних нормативів.

Водночас концентрації забруднюючих речовин у річці Саксагань вищі, ніж у річці Інгулець. З 11 контролюючих хімічних речовин перевищення фіксуються за трьома показниками: сухий залишок, хлориди та сульфати. Щоправда, уточнюється – показники якості води річки Саксагань цього року на рівні минулорічних.

Раніше "Телеграф" показав своїм читачам вражаючі кадри того, як обміліла річка Дністер.