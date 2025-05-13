Після катастрофи на Каховській ГЕС: річці Саксагань можуть дати друге життя

Зараз рівень води у водосховищі становить всього 19,6 млн. м3 при нормі в 57,8 млн. м3.

В Україні є попередні домовленості з донорами щодо фінансування відновлення водності річки Саксагань у Кам’янському районі Дніпропетровської області. Це допоможе забезпечити водою 1,4 млн осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Міністр Світлана Грінчук у ході своєї поїздки на Дніпропетровщину провела з цього приводу низку важливих розмов.

Зазначається, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС та необхідність використання води з річки для водозабезпечення міста Кривий Ріг спричинили майже спустошення Макортівського водосховища. Зараз рівень води у водосховищі складає всього 19,6 млн м3 при нормі в 57,8 млн м3.

При тривалих посушливих періодах наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років.

"Тож серед технічних рішень, які опрацьовуємо для вирішення проблеми, — подача дніпровської води з Кам’янського водосховища через русло річки Саксагань. Це передбачатиме будівництво нового водогону довжиною близько 30 км, а також влаштування насосних станцій з водозабором. Реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців в межах басейну р.Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням", — сказала Світлана Грінчук.

Наразі Міністерство веде переговори з потенційними інвесторами щодо реалізації проєкту.

"Всі партнери, з якими спілкуємося, завжди відкриті до діалогу та швидко реагують на виклики, з якими стикається Україна. Яскравий приклад – вже реалізований проєкт у Девладівській громаді Криворізького району", – зазначила Грінчук.

Ці кадри було зроблено влітку 2024 року:

Як Саксагань виглядала раніше:

2009 рік. Фото: Вікіпедія

2014. Фото: fotokto

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Запоріжжі б’ють на сполох, тому що рівень води в озері Байда на Хортиці впав настільки сильно, що навіть видно рельєф дна, який раніше не відкривався.