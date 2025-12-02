Кривий Ріг має власне "легке метро", яке дивує одразу з кількох причин: що варто знати про метротрам (фото, відео)

Такого транспорту немає більше ніде в Україні

У Кривому Розі знаходиться єдине місце в Україні, де офіційно легалізований лівосторонній рух — це метротрам. Унікальна система швидкісного трамвая по суті — гібрид метро та легкорейкового транспорту, який частково проходить під землею, працює за принципами метрополітену, але їздять тут трамваї.

На сьогодні Криворізький метротрам налічує 11 станцій, з яких 4 підземні, загалом маючи 18 км шляхів.

Як створювали метротрам

Ідея швидкісного трамвая виникла у 1972 році. За радянськими нормами повноцінний метрополітен будували лише в містах-мільйонниках. Кривий Ріг мав 700 тисяч мешканців, тому тут спроєктували легке метро з трамвайними вагонами. Під час будівництва лінію регулярно затоплювали ґрунтові води. Через це довелося застосовувати технологію заморожування ґрунту — рідкісне рішення для трамвайних систем. Перший рейс відбувся у 1986 році.

Метротрам Кривого Рогу

Що особливого в метротрамі

Криворізький метротрам збудований як метро — має повністю відокремлені колії, перекриття доріг та тунелі. Щодня перевозить до 80 тисяч пасажирів (дані до 2022 року). В метротрамі можуть бути до 3 вагонів. З 27 квітня 2022 року у всьому комунальному транспорті Кривого Рогу, включно з метротрамом, проїзд безкоштовний для всіх мешканців міста.

Платформа метротраму

Для українців метротрам — дивина

Українців дивують трамваї в метро замість потягів та лівосторонній рух. Однак це дає і привід для жартів. "Це дитинка потяга. Вони вирощуються у КР. Коли підростає, то транспортуються до Дніпра. Там він вчиться працювати як потяг Метро. А коли пройде навчання, то переводять до Києва або Харкова", — пише Богдан. "От поїзд може виїхати на зовні, а трамваю заховатися під землю не можна? Це дискримінація за трамвайною ознакою", — вважає Елька.

Натомість криворіжці коли приїздять до Харкова, Дніпра чи столиці дивуються, що під землею не трамваї, а потяги, вважають деякі коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі метро теж особливе. Воно одне з найкоротших в Європі та складається з 6 станцій.