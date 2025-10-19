Український Марс. Як утворилась назва Кривого Рогу

Місто жодного разу з моменту заснування не перейменовували

Чимало українським міст мають унікальну та цікаву назву, але є серед них ті, які викликають чимало питань. Зокрема, Кривий Ріг.

"Телеграф" розповість, чому це місто має таку назву, а також з чим вона пов'язана. Зауважимо, що перша письмова згадка про Кривий Ріг датується 1734 роком, тоді місто увійшло у перелік зимівників Інгульської паланки Запорізької Січі.

Виходить, що Кривому Рогу щонайменше 250 років. Це одне з найстаріших міст України, яке до того ж й не змінювало своєї назви. Ще з часів Запорізької Січі і по сьогодні населений пункт на злитті річок Саксагань та Інгулець йменують Кривим Рогом.

Кривий Ріг

За однією з версій, назва міста походить від форм мису, рогу, на злиті вищеназваних річок. Він за своєю формою нагадує кривий ріг. Козаки називали такі миси "рогами", тому це місце і отримало назву Кривий Ріг.

За іншою з версій, назва утворилась від прізвища запорізького козака, якого прозвали "Кривий", а прізвище було "Ріг". Дехто вважає, що козак тут оселився і заснував місто. Однак історики здебільшого схиляють до першої версії, вважаючи її більш обґрунтованою.

Видобуток руди у Кривому Розі

Цікаві факти про Кривий Ріг

Одне з найдовших міст у Європі — його протяжність становить 126 км

У Кривому Розі є підземний трамвай – метротрам. Загальна довжина його двох ліній складає 18 км.

Під час Другої світової війни місто було здане без жодного бою.

Через активний видобуток залізної руди в місті, все в його окрузі набуває рудого та червоного кольору. Через подібні явища Кривий Ріг називають Марсом на Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні місто, назване на честь міфічної істоти.