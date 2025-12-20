Река, которая должна была дать воду 1,5 млн человек, воняет и загрязнена: что происходит в Кривом Роге (фото)

В Кривом Роге снова жалуются на состояние реки Саксагань

Река Саксагань в Кривом Роге в очередной раз страдает от экологической проблемы. Местные сообщили, что в ней полно нечистот, а вода сильно воняет.

Что нужно знать:

Накануне в реке обнаружили вещества предположительно органического происхождения

Площадь загрязнения составляла около 4 гектаров, тогда вода имела желтый цвет и не имела запаха

Саксагань уже давно сильно загрязнена

Дополнительную угрозу представляют шахтные воды

Соответствующее видео появилось в региональном телеграмм-канале. Отметим, что на днях обнаружили загрязнение Саксагани веществами предположительно органического происхождения. Пока результаты экспертизы еще не готовы, однако предварительно — это "остатки продуктов переработки растительного сырья".

Правда в момент загрязнения вещество в воде была желтого цвета и не пахло. В общей сложности площадь загрязнения составила около четырех гектаров. Пока не сообщается, является ли текущее состояние реки следствием предварительного загрязнения у улицы Гранитной в Покровском районе.

Желтая вода в Саксагане

По данным экологов от ноября 2025 года, Саксагань — сильно загрязнена река. По содержанию хлоридов, сульфатов и сухого остатка показатели не соответствуют предельно допустимым концентрациям.

Более того, к "сбросам" загрязнителей в Саксагань могут присоединяться и шахтные воды. Такую утечку регистрировали в августе. Шахтные воды настолько соленые, что пригодны для жизни только некоторых бактерий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что реку Саксагань планировали сделать главной водной артерией района. Она должна была снабжать водой почти 1,5 млн человек после разрушения россиянами Каховской ГЭС.