Якщо сніг, то тільки мокрий? Яка погода буде в Україні цими вихідними

У деяких регіонах все ж буде сніг та мінусова температура

Цими вихідними, 13–14 грудня, в Україні очікується похмура погода, з опадами — дощем або мокрим снігом, і холодніше, ніж останні дні. На сході ситуація дещо краща — у Харківській, Луганській, Полтавській та Сумській областях можна чекати на сніг та морози.

Що варто знати

Погода на вихідних 13–14 грудня в Україні буде переважно похмурою та холодною, з опадами у вигляді дощу або мокрого снігу

На заході та в центрі України очікується переважно плюсова температура, проте легкі морози можливі на півночі та вночі.

На сході України прогнозується більш зимова погода зі снігом та морозами, подекуди температура опуститься до -5 °C

За даними Ventusky, на заході цими вихідними снігу не буде ніде, окрім Закарпатської області — там випаде мокрий сніг. Температура опуститься до -1°C. У решті областей — мокрий сніг або дощ із температурою вдень близько +2…+5 °C.

Погода на ці вихідні на заході України. Фото: ventusky

У центрі слід чекати на мінусову температуру у суботу, але вона протримається недовго — у неділю стовпчик термометра підніметься до +4 °C. також очікується мокрий сніг. У суботу в Київській області будуть невеликі морози. У неділю температура опуститься до 0°C, однак у Чернігівській області будуть легкі морози.

Погода у центрі України на ці вихідні. Фото: ventusky

Тобто на півночі будуть легкі заморозки до -3°C, проте на півдні — температура близько +2…+4 °C. Снігу й серйозних морозів не передбачається, але вранці й ввечері може бути сиро й холодно. У Криму слід чекати на плюсову температуру, проте жодних опадів не передбачається.

Погода на півночі України на ці вихідні. Фото: ventusky

На сході ситуація дещо краща — і в суботу, і в неділю слід чекати на сніг, а також мінусову температуру. Стовпчик термометра опуститься до -4°C у Полтавській, Сумській, Луганській і Харківській областях.

Погода на сході України на ці вихідні. Фото: ventusky

