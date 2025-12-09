Київ завалить снігом та заллє дощами? Коли у столиці чекати опадів

Така погода може затягнутися, мабуть, на весь перший місяць зими

У Києві найближчими днями очікується снігова погода. При цьому сильні морози в столиці не прогнозують.

Що потрібно знати:

У Києві засніжить вже наступного тижня

Снігу буде небагато, але йтиме він довго

Сильних морозів синоптики не прогнозують

"Телеграф" розповідає про те, коли у Києві варто чекати на сніг. Так, за даними синоптиків, сніжити може вже з 14 грудня.

Наприклад, згідно з прогнозом сайту meteofor, у період з 14 по 16 грудня очікується невеликий сніг із дощем при температурі повітря на рівні -5-1 градусів тепла. Така погода може затягнутися, ймовірно, на весь перший місяць зими, чергуючи дні з опадами сухою погодою.

Погода у Києві

Тієї ж думки дотримуються і колеги синоптиків із сайту meteo.ua. Вони також прогнозують сніг 16 грудня. Однак, на їхню думку, наступного дня він зміниться на невеликий дощ, який йтиме майже цілий тиждень. Температура повітря протягом місяця, за цим прогнозом, коливатиметься на рівні -6+3 градусів.

Погода у Києві

Яким буде грудень в Україні

Український синоптик Ігор Кібальчич раніше в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що в Україні перша декада грудня пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура повітря буде стабільно вищою за норму і практично у всіх регіонах країни перевищить позначку 0 °С. Тому в найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими (тобто періоду зі стійкими морозами). У нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться "плюсовою".

У другій декаді місяця істотних опадів чекати не варто, а температура знову перевищуватиме норму. Відповідно встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми і вже у багатьох областях відзначатимуться невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Проте, у південній половині країни, а також на Закарпатті, як і раніше, фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені.

