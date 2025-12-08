У Харків йдуть сніг і морози. Синоптики назвали дату, коли зіпсується погода

В обласному центрі похолодає

Початок тижня принесе у Харків погіршення погоди. Вже у вівторок прогнозують невеликий сніг з дощем та нічний "мінус".

За прогнозами Українського гідрометцентру, 9 грудня в Харкові та області подекуди очікуються сніг з дощем. Вночі повітря може охолодитися до 2 градусів морозу. Вдень прогнозується 2-4 градуси із позначкою "плюс", ймовірна ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

Мокрий сніг з дощем в Харкові ймовірний щонайменше до 13 грудня. Водночас згідно з даними сайту Meteofor, випадіння мокрого снігу ймовірне на день пізніше — не 9, а 10 грудня. Триватиме він за прогнозами цього сайту лише два дні.

Однак він очікує, що з 13 грудня почнуться стійкі нічні морози. Стовпчики термометрів показуватимуть -1 -4 градуси. Днями, окрім 14 грудня, коли буде 1 градус морозу, очікуються невеликі "плюси". За таких умов буває ожеледиця.

Погода у Харкові 8-21 грудня

Коли в Україні піде сніг — прогноз

Варто зазначити, що сніг з 9 грудня може піти не лише на Харківщині. Опади цього дня накриють більшу частину країни. Суха погода очікується лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. У західних регіонах прогнозується дощ, а в центрі, на півночі та сході – мокрий сніг із дощем.

