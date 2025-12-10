Морози відступають? Синоптик назвав "найхолоднішу" ніч у Харкові, після якої потеплішає

Морози в Харкові триватимуть недовго

Попри мокрий сніг, туман і похмуру погоду, харків'яни незабаром відчують потепління. Морози, які прийшли до регіону, не будуть тривалими. Температура почне зростати вже після 16 грудня.

Що треба знати:

Похолодання буде короткочасним

Тепло повернеться після середини місяця

Температура піднімется до +7 градусів

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Детальніше читайте у матеріалі: "В Україну сунуть морози до -12. Де наступного тижня буде найхолодніше".

Після 16 грудня західні та південно-західні вітри принесуть тепліше повітря до Харкова. Температура в місті піднімется та триматиметься вночі близько нуля градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +7 градусів.

Погода в Харкові у ніч на 16 грудня, Ventusky

Синоптик пояснює, що найхолоднішою буде ніч на 16 грудня. Саме в цей день температура опуститься найнижче. Проте холоди швидко відступлять.

"Протягом найближчих 10 днів погода в нашій країні прогнозується мінливою, з чергуванням циклонів та антициклонів, коливаннями атмосферного тиску та температури. Стійкого снігового покриву не передбачається, крім високогірної частини Карпат", — розповів Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи заморозить погода Харків у грудні. Середня температура буде вищою за кліматичну норму, хоча і короткочасні похолодання також можливі.