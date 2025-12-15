Засипле снігом та заморозить? Коли у Харкові різко зміниться погода та що буде на Новий рік

Морози будуть не надто сильними

Харків уже незабаром накриє снігова погода. Опади триватимуть кілька днів поспіль.

Що потрібно знати:

Харків чекає тиждень опадів на новорічні свята

1 січня погода не буде зимовою казкою

Снігопади зіпсують дощі

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків метеорологічного сайту meteofor, у період з 25 по 31 грудня на обласний центр обрушуватимуться опади у вигляді снігу. При цьому частину днів він буде мокрим. Температура повітря в цей період коливатиметься в районі +2-6 градусів із поступовим похолоданням.

Погода в Харкові

Подібний прогноз дає погодний і сайт meteo.ua. Його спеціалісти обіцяють опади з 25 грудня до 2 січня. Сніг чергуватиметься мокрим снігом і дощем. А стовпчики термометрів триматимуться в межах +3-9 градусів.

Погода в Харкові

Яка буде погода на Новий рік.

1 січня синоптики прогнозують, що обійдеться все дрібними опадів у вигляді дощу або взагалі без них. Температура повітря буде на рівні +3-6 градусів.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату, коли зіпсується погода у Харкові.