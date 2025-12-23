Заморозить та засипле снігом? У Харкові під Новий рік різко зміниться погода

Синоптики зійшлися на думці про похолодання

У Харкові перед Новим роком різко зміниться погода. Стовпчики термометрів опустяться нижче, а протягом кількох днів очікуються опади.

Що потрібно знати:

На Україну мчить антициклон

Новорічні дні будуть морозними у Харкові

У місті випаде сніг

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків з meteofor, з 28 грудня по 1 січня в обласному центрі очікуються опади у вигляді снігу або мокрого снігу. Температура повітря при цьому опуститься до -3-5 градусів.

Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу meteo.ua. За їх прогнозом з 26 грудня по 2 січня в Харкові може пройти сніг. При цьому цей сервіс очікує більш відчутне похолодання — аж до -9 градусів.

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

