У Черкасах різко зміниться погода на Новий рік: коли і на які сюрпризи чекати

Вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності

Черкаси та область може накрити похолодання вже на новорічних святах. Стовпчики термометрів опустяться відчутно.

Що потрібно знати:

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків з метеофор, з 1 по 4 січня на Черкащині очікуються морози. Температура повітря може опуститись до -5-9 градусів. Також у ці дні можуть випасти опади у вигляді невеликого снігу.

Погода в Черкасах та області

Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу meteo.ua. За прогнозом з 1 по 5 січня в області може похолодати до -5-9 градусів. Імовірний невеликий сніг.

Погода в Черкасах та області

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

