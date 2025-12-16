Скільки жителів Харківської області живуть у повному блекауті: світла немає постійно

Ситуація з опаленням в області покращала

Частина жителів Харківської області живе у постійному блекауті. Світла у їхніх будинках немає постійно.

Про це розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов в ефірі телемарафону. За його даними, зараз без світла залишаються 186 тисяч мешканців Харківщини, а це 14% від загальної кількості абонентів. У регіоні діють три черги погодинних відключень.

При цьому 5% жителів без електроенергії постійно. Йдеться про прикордонні громади і ті, де активно ведуться бойові дії.

"Зокрема, Куп’янська, Вовчанська громада, ще деякі населені пункти, де немає газу та світла вже деякий час у зв’язку з великими руйнуваннями території та міста", – уточнив Іванов.

При цьому ситуація з опаленням в області покращілася.

"Працює по місту велика кількість газотурбінних і когенераційних установок, це по місту Харкову. Це загалом понад 100 одиниць. Працюють інші типи котелень. Тобто, зараз покривається опаленням місто і ті громади, які у нас були, скажімо так, у складнішому становищі. Це Солоницівська, Пісочинська, Слобожанська громади, там окремо вони отримують теплопостачання від міста Харкова та від встановлених тимчасових котелень", – додав заступник ХОВА.

